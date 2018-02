Coreea de Nord denunta ultimele sanctiuni americane drept un "act de razboi"

Ziare.

Presedintele american Donald Trump a anuntat, vineri, noi masuri vizand sa izoleze si mai mult Coreea de Nord, din cauza programelor sale nuclear si balistic, evocand "sanctiunile cele mai grele impuse vreodata unei tari". Aceste masuri vizeaza 50 de societati de transport maritim si nave care, potrivit Executivului american, ajuta Phenianul sa ocoleasca numeroase restrictii carora le este supus regimul."Asa cum am repetat de mai multe ori, noi consideram orice restrictie care ni se impune un act de razboi", a reiterat Ministerul nord-coreean de Externe, intr-un comunicat publicat duminica de KCNA si preluat de AFP.Ministerul ameninta, de asemenea, cu represalii, in cazul in care Statele Unite "au cu adevarat tupeul" sa sfideze Phenianul atat de "grosolan".Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul australian Malcolm Turnbull, Trump a indemnat vineri la unitate cu scopul de a "impiedica aceasta dictatura brutala sa ameninte lumea cu devastarea nucleara", referindu-se la Coreea de Nord.El a amenintat ca, in cazul in care sanctiunile nu functioneaza, Statele Unite urmeaza "sa treaca la faza 2" si a adaugat ca "asta ar putea sa fie dur".Duminica, Ministerul nord-coreean de Externe a amenintat "sa inabuse Statele Unite in felul nostru", in cazul unei provocari."Trump incearca sa ne faca sa ne schimbam prin aceste sanctiuni si declaratiile sale ostile, ceea ce-i arata ignoranta fata de noi", a continuat ministerul."Noi avem deja armele noastre nucleare, o sabie a dreptatii pentru a ne proteja de acest fel de amenintare a Statelor Unite", a adaugat ministerul.Multiplicarea sanctiunilor, tot mai stricte, impuse regimului nord-coreean nu i-a afectat hotararea, in ultimii doi ani, de a-si continua programele balistic si nuclear interzise.Comunicatul nord-coreean a fost publicat cu doar cateva ore inainte de ceremonia incheierii Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Pyeongchang, la care asista fiica lui Donald Trump, Ivanka, si o delegatie oficiala nord-coreeana condusa de catre generalul Kim Yong-chol. La Seul si la Washington se dau asigurari ca nicio intalnire nu este prevazuta intre delegatiile americana si nord-coreeana.