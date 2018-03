Coreea de Nord incepe negocierile pentru un summit cu Sudul pe 29 martie

Ziare.

"Coreea de Nord si-a dat acordul astazi prin intermediul canalului de comunicare de la frontiera, precizand ca va trimite o delegatie formata din trei membri si condusa de catre Ri Son-Gwon, presedintele Comitetului pentru Reunificare Pasnica.Guvernul va face pregatirile necesare pentru summit-ul inter-coreean prin intermediul discutiilor din 29 martie", se arata intr-un comunicat al guvernului sud-coreean, citat de agentia Yonhap.Joi, Seulul a notificat Phenianul prin intermediul unui canal de comunicare de la frontiera in privinta propunerii de a purta discutii in regiunea demilitarizata Panmunjom.Delegatia Coreei de Sud, formata din trei membri, va fi condusa de catre ministrul Unificarii, Cho Myoung-Gyon, care s-a intalnit cu Ri Son-Gwon la 9 ianuarie, cand au avut loc primele discutii formale dintre cele doua Corei din ultimii doi ani, privind participarea Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang si modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale.Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar trebui sa aiba intrevederi cu presedinte sud-coreean Moon Jae-In, la sfarsitul lunii aprilie, si cu presedintele american Donald Trump , in luna mai.Regimul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii despre denuclearizare, "in cazul in care va fi garantata siguranta regimului si daca amenintarile militare impotriva Coreei de Nord vor fi eliminate".