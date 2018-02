Coreea de Nord intinde mana Coreei de Sud - propaganda sau reconciliere reala?

Au obtinut ce au vrut

Ziare.

com

Ultima data cand Coreea de Sud a gazduit Jocurile Olimpice, in 1988, cealalta Coree a mers atat de departe pentru a fura lumina reflectoarelor incat si-a ruinat economia si si-a condamnat oamenii la infometare, scrie CNN De data aceasta, Coreea de Nord a atras o publicitate enorma fara aproape niciun efort. Vizita istorica a surorii mai mici a liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Yo Jong, in Coreea de Sud a devenit subiect de prima pagina, atragand atentia presei din toata lumea.Prezenta la ceremonia de deschidere a evenimentelor de la Pyeongchang, Kim Yo Jong l-a intalnit pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in, pe care l-a invitat in Coreea de Nord, pentru a-l intalni pe fratele ei, bifand, in opinia analistilor, un important castig diplomatic.Prezenta surorii lui Kim Yo Jong la Pyeongchang exploateaza diferendele dintre SUA si Coreea de Sud in legatura cu cea mai potrivita solutie pentru a pune capat programului nuclear al Coreei de Nord. Este punctul central al unei ofensive a farmecului menita sa combata discursul SUA potrivit caruia liderul nord-coreean este un nesabuit care isi tortureaza propriul popor si care nu ar ezita sa arunce in aer orase intregi daca nu obtine ceea ce isi doreste, noteaza Bloomberg Prin participarea la Jocurile Olimpice, Kim Jong-un a reusit deja sa submineze campania dusa de presedintele american Donald Trump impotriva Coreei de Nord, unele sactiuni fiind suspendate pe parcursul derularii evenimentelor sportive. Insistand pentru organizarea unui summit pentru cele doua Corei, Kim intentioneaza sa-si consolideze aceste castiguri, in timp ce isi mentine arsenalul nuclear.Coreea de Nord participa la JO cu sentimentul ca imaginea sa a fost lustruita, cel putin fata de poporul sau, noteaza BBC . Relatiile dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord au dominat inca de la inceput relatarile despre evenimentul sportiv, acest lucru fiind el insusi o mica victorie.Liderul nord-coreean foloseste sportul ca instrument de propaganda, iar participarea Coreei de Nord la Jocurile Olimpice, desi un semnal pozitiv in contextul tensiunilor militare si politice din regiune, nu este un gest de pace dezinteresat.Negociind cu Coreea de Sud si cu Comisia Olimpica Internationala, nord-coreenii au obtinut ce au vrut. Participa la evenimentele de la Pyeongchang cea mai mare delegatie pentru JO de iarna a Coreei de Nord, desi initial s-au calificat mult mai putini concurenti. Iar acesti participanti, care se intrec sa ii aduca elogii "liderului iubit" de fiecare data cand castiga la evenimente internationale, sunt cheia ofensivei propagandistice a Phenianului, sustin jurnalistii britanici.Nu este insa vorba doar de castiguri propagandistice pentru Coreea de Nord, ci si de o ocazie unica pentru redeschiderea relatiilor diplomatice cu Coreea de Sud. Participarea la Jocurilor Olimpice sub un singur steag ar putea sa paveze drumul pentru viitoare schimburi culturale si umanitare intre cele doua tari., spune Joseph Siracusa, profesor de securitate umana si diplomatie la RMIT University din Melbourne, Australia "Daca reusesc sa arate ca fiinte umane normale si daca Coreea de Sud ii trateaza ca atare, este o mare victorie diplomatica. Nu va rezolva insa nimic, atat timp cat vor continua cu armele lor nucleare si cu rachetele lor balistice intercontinentale", a spus Siracusa pentru CNN.C.S.