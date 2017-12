Coreea de Nord: Noile sanctiuni decise de ONU reprezinta un act de razboi

Ziare.

Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada economica totala, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, citata de BBC.De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in Peninsula Coreeana si intr-o regiune vasta"."Statele Unite, total ingrozite de determinarea noastra in ceea ce priveste mareata cauza istorica a ducerii la indeplinire a obiectivului privind forta nucleara a tarii, devin tot mai agresive in demersurile pentru a impune cele mai dure sanctiuni si presiune asupra tarii noastre", se arata in declaratia Minsiterului nord-coreean de Externe."Ne vom consolida sistemul nuclear de autoaparare menit sa elimine total amenintarile nucleare, santajul si actiunile ostile, stabilind un echilibru de forte cu Statele Unite", avertizeaza Phenianul.Consiliul de Securitate ONU a impus noi sanctiuni in replica la testele cu rachete balistice facute de Corea de Nord, inclusiv masuri de taiere cu 90% a importurilpr de petrol ale Phenianului. Aceasta in conditiile in care exista deja un set de sanctiuni din partea SUA, a ONU si a Uniunii Europene.