Coreea de Nord o trimite pe sora lui Kim la Olimpiada, dar refuza orice dialog cu americanii

Ziare.

com

La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora de 28 de ani a liderului de la Phenian, Kim Jong Un.Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi tot joi in Coreea de Sud, nu a exclus posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia oficiala de presa de la Phenian a aratat ca "noi nu ne-am milogit niciodata pentru un dialog cu Statele Unite si asa va fi si de acum incolo". Agentia il citeaza pe Cho Yong Sam, directorul general al departamentului pentru America de Nord din Ministerul nord-coreean de Externe: "Ca sa fie clar, nu avem nicio intentie sa ne intalnim cu SUA in timpul vizitei noastre in Coreea de Sud".Coreea de Nord nu are nicio intentie de a folosi Jocurile Olimpice ca vehicul politic, a insistat el.Guvernul de la Seul a cerut, miercuri, Organizatiei Natiunilor Unite sa permita, ca o exceptie, participarea unui oficial nord-coreean la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Choe Hwi se afla pe lista de sanctiuni a ONU.La randul ei, prima membra a familiei lui Kim Jong Un care trece frontiera in Sud, Kim Yo Jong, care are o functie oficiala in aparatul de propaganda al Coreei de Nord, este vizata de sanctiuni din partea Departamentului Trezoreriei Statelor Unite.