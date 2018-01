Coreea de Nord organizeaza o parada grandioasa in care isi prezinta rachetele, inainte de Jocurile Olimpice

Ziare.

com

Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii", spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele.Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat nu este exclus pentru a trimite un mesaj puternic fortelor americane care fac exercitii militare in zona.Participarea Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud a fost considerata un progres semnificativ care ar putea detensiona situatia dintre cele doua tari. Cu toate acestea, procesul nu a mers conform asteptarilor.Luni, Coreea de Nord a anulat un eveniment cultural comun cu Coreea de Sud iar sursele spun ca si alte evenimente programate ar putea fi anulate. Stirea vine dupa ce Donald Trump , in discursul sau despre Starea Natiunii, l-a criticat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru incalcarea drepturilor omului si constanta preocupare pentru armele nucleare si rachete balistice.Mass media internationale nu vor avea acces la parada, au declarat sursele.