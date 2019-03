Coreea de Nord pregateste lansarea unei noi rachete, sugereaza imagini din satelit

Ziare.

com

Activitatea se vede in jurul unui sit cunoscut drept Sanumdong, unde Coreea de Nord a construit cele mai multe arme balistice si rachete.Avertismentul vine dupa ce la inceputul saptamanii au aparut informatii ca principalul sit de unde Coreea de Nord lanseaza rachete la Sohae a fost reconstruit.Lucrarile de dezmembrare a instalatiei de la Sohae au inceput anul trecut, dar au fost sistate in timp ce discutiile cu SUA au stagnat.Vineri, presedintele american Donald Trump a spus ca ar fi foarte dezamagit daca Coreea de Nord ar relua testele nucleare."As fi surprins intr-un mod negativ daca ar face ceva ce ar fi in afara intelegerii. Dar vom vedea ce se va intampla. As fi foarte dezamagit daca as vedea teste", a declarat Trump in fata reporterilor la Casa Alba.Analistii cred ca este mult mai probabil ca in aceasta faza Phenianul sa pregateasca lansarea unui satelit decat sa testeze o racheta.Imaginile din satelit au fost publicate de postul american de radio NPR.Corespondentul BBC de la Seul Laura Bicker a spus ca nord-coreenii ar putea pune la incercare Statele Unite dupa discutiile esuate de la Hanoi dintre Trump si Kim Jong-un, in speranta ca SUA sa ofere o negociere mai buna pentru a evita o lansare a rachetelor.