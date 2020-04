Coreea de Nord reafirma ca nu are niciun caz de COVID-19

MESAJE DE PREVENTIE

Ziare.

com

Coreea de Nord - saraca si izolata diplomatic - si-a inchis riguros frontiera inca de la sfarsitul lui ianuarie si a luat masuri drastice de izolare, supunand mii de persoane unui regim de carantina la domiciliu.Pak Myong Su, directorul Departamentului antiepidemie de la Centrul national de lupta impotriva epidemiilor, a insistat asupra eforturilor care au permis obtinerea unui asemenea succes."Pana in prezent, nicio persoana nu a fost infectata cu noul coronavirus in tara noastra", a declarat Pak pentru AFP."Noi am luat toate masurile prevenitve si stiintificie, precum inspectii si plasarea in carantina a tuturor persoanelor care intra in tara noastra, o dezinfectare competa a tuturor marfurilor, inchiderea frontierelor si oprirea legaturilor maritme si aeriene", a amintit el.Doar cateva tari din lume - insule sau tari devastate de razboi - nu au anuntat niciun bolnav de COVID-19.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca pragul de un milion de cazuri confirmate in lume urmeaza sa fie depasit in zilele urmatoare, in contextul in care au murit peste 45.000 de oameni.Potrivit unor specialisti, Coreea de Nord, vecina a doua state afectate, este deosebit de vulnerabila la virus, din cauza unui sistem medical notoriu defectuos.In martie, comandantul Fortelor americane in Coreea de Sud Robert Abrams se declara "aproape sigur" ca in Nordul existau cazuri confirmate de COVID-19.Presedintele american Donald Trump a afirmat, la randul sau, ca "se intampla ceva" in Coreea de Nord si a oferit ajutorul tarii sale, intr-o scrisoare adresata dictatorului Kim Jong Un."Am auzit spunandu-se ca sunt multi morti in Coreea de Nord, dar autoritatile nu spun ca este din cauza coronavorusului", a declarat pentru AFP Choi Jung-hun, un fost medic nord-coreean care a trecut in Sud in 2012.Presa oficiala indeamna neincetat populatia sa respecte masurile sanitare, iar mesaje de promovare a igienei sunt difuzate.Fotografii surprind populatia purtand masca - cu exceptia lui Kim Jong Un.Recent, colaboratorii sai au fost vazuti fara masca, ceea ce nu inseamna, afirma Choi, in prezent profesor la un institut de cercetare sud-coreean, ca eforturile in vederea opririi virusului au dat roade.Coreea de Nord, vizata de multiple sanctiuni de Consiliul de Securitate al ONU cu scopul de a o obliga sa renunte la programele sale nuclear si balistic, interzise, a cerut ajutor in lupta impotriva noului coronavirus.ONU a acceptat ca Fondul pentru Copii UNICEF sau organizatii precum Medecins sans frontieres (MSF) sa-i trimita kituri de diagnostic, masti, echipamente de protectie si dezinfectanti.UNICEF a confirmat aceasta trimitere la solicitarea Ministerului nord-coreean al Sanatatii. Provenind din China, aceste echipamente au sosit saptamana trecuta pe cale terestra la Phenian.In februarie, Ministerul rus de externe a anuntat ca trimis Phenianului 1.500 de kituri de depistare, la solicitarea Coreei de Nord.OMS preconizeaza sa aloce suma de 900.000 de dolari Coreei de Nord in cadrul luptei impotriva acestei epidemii, potrivit site-ului ONU.