Coreea de Nord reia amenintarile la adresa SUA, denuntand "presiunile" lui Trump

Ziare.

com

Un oficial din cadrul Ministerului nord-coreean de Externe, citat de agentia KCNA, a declarat ca Washingtonul "induce in eroare opinia publica" sugerand ca angajamentul Phenianului in sensul renuntarii la arme nucleare ar fi rezultatul sanctiunilor si presiunilor.Donald Trump a insistat pentru mentinerea presiunilor asupra Coreei de Nord pana la obtinerea denuclearizarii Peninsulei Coreea.Phenianul ameninta de obicei Washingtonul, dar, in ultima perioada, liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, acceptase imbunatatirea relatiilor cu Administratia de la Seul. In plus, Kim Jong-Un ar urma sa aiba o intrevedere cu Donald Trump."Statele Unite provoaca in mod deliberat Coreea de Nord, intr-o perioada in care situatia din Peninsula Coreea se indreapta spre pace si reconciliere datorita intalnirii istorice intre liderii din Coreea de Nord si Coreea de Sud si a Declaratiei Panmunjom", in sensul semnarii unui acord de pace, afirma oficialul din cadrul Ministerului de Externe de la Phenian."Aceasta abordare nu poate fi conceputa altfel decat ca o tentativa periculoasa de a distruge atmosfera de dialog obtinuta cu greu si de a aduce situatia din nou la tensiuni.Situatia nu se va imbunatati daca Statele Unite interpreteaza gresit intentia iubitoare de pace a Coreei de Nord ca fiind un semn de slabiciune si daca vor continua presiunile si amenintarile militare asupra Coreei de Nord", atrage atentia Phenianul.