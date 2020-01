Coreea de Nord ia o decizie radicala: Nu isi va respecta angajamentul de a suspenda testele nucleare si cu rachete

Ziare.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un stabilise ca termen limita sfarsitul lunii decembrie pentru discutiile cu SUA referitoare la denuclearizare, iar consilierul pentru securitate al Casei Albe Robert O'Brien declara la momentul respectiv ca Statele Unite au deschis canalele de comunicare.O'Brien a spus ca spera ca Kim isi va respecta angajamentele referitoare la denuclearizare asumate la summit-urile cu presedintele Donald Trump.Ju Yong Chol, consilier la misiunea Coreei de Nord de la Natiunile Unite, in Geneva, a spus ca in ultimii doi ani tara sa a oprit testele nucleare si lansarile pentru testarea rachetelor balistice intercontinentale "pentru a creste increderea in relatiile cu Statele Unite".Americanii au raspuns insa prin efectuarea a zeci de exercitii militare comune cu Coreea de Sud in regiunea peninsulei si prin impunerea de sanctiuni, a spus Ju Yong Chol."Devenind clar ca Statele Unite isi mentin ambitia de a bloca dezvoltarea Coreei de Nord si de a sufoca sistemul sau politic, nu gasim niciun motiv de a mai respecta in mod unilateral angajamentul pe care cealalta parte nu il onoreaza", a declarat Ju la Conferinta pentru Dezarmare a ONU, conform Reuters.Vorbind ca trimis al Republicii Populare Democrate a Coreei de Nord, numele oficial al Coreei de Nord, Ju a acuzat Statele Unite ca aplica "cele mai inumane si brutale sanctiuni"."Daca Statele Unite continua o astfel de politica impotriva Coreei de Nord, nu va exista o denuclearizare a peninsulei Coreene", a spus acesta."In cazul in care Statele Unite vor incerca sa impuna solicitari unilaterale si sa persiste cu impunerea de sanctiuni, Coreea de Nord ar putea fi nevoita sa caute o noua cale", a adaugat acesta.Comandantii armatei americane afirma ca o astfel de noua cale ar putea include testarea de rachete cu raza lunga, operatiuni care au fost suspendate din 2017, alaturi de testele de focoase nucleare.Ambasadorul pentru dezarmare al Statelor Unite, Robert Wood, si-a exprimat ingrijorarea fata de remarcile Phenianului, afirmand ca Washingtonul spera ca Nordul va reveni la masa negocierilor."Speram ca vor face ceea ce este corect si sa revina la masa si sa incerce sa ajunga la un acord prin care sa respectam angajamentul facut de presedinte Trump si presedintele Kim pentru denuclearizare", a spus Wood.Ambasadorul sud-coreean Jang-keun Lee considera ca trebuie sa aiba loc progrese substantiale in denuclearizare "pentru a mentine si dezvolta ritmul dialogului, la care s-a ajuns cu greu"."Astfel, reluarea cat mai devreme a negocierilor dintre Statele Unite si Coreea de Nord este esentiala", a spus Jang-keun Lee.Vesna Batistic Kos, reprezentant permanent al Croatiei la Biroul ONU din Geneva, vorbind in numele Uniunii Europene, a cerut la randul sau Coreei de Nord sa continue sa negocieze.Phenianul, impotriva caruia au fost aplicate multiple rezolutii si sanctiuni din partea Consiliului de Securitate, a respins dezarmarea unilaterala si nu a oferit niciun indiciu ca doreste sa mearga dincolo de declaratiile unui sprijin larg pentru conceptul unei denuclearizari universale.Coreea de Nord a anuntat in discutiile anterioare care au esuat ca va lua in considerare renuntarea la arsenalul sau daca SUA ii ofera garantii de securitate prin retragerea trupelor sale din Coreea de Sud si retragerea asa-numitei umbrele de securitate pentru descurajare, din Coreea de Sud si Japonia.Coreea de Nord si Coreea de Sud se afla, tehnic, inca in razboi, in urma conflictului din perioada 1950-53, care s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat de pace.