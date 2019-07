Coreea de Nord se lauda ca rachetele de joi sunt un nou tip de arma ghidata: A fost un avertisment!

Ziare.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un "a organizat si condus personal" testarea acestui "sistem de arme ultramodern" ce constitue "un avertisment solemn adresat militarilor sud-coreeni belicosi", scrie KCNA, citata de AFP.Anuntul agentiei oficiale de presa nord-coreene se refera la lansarea a doua rachete cu raza scurta de actiune , joi dimineata, in largul Marii Japoniei.Conform sursei citate, "domnul Kim a fost satisfacut" de rezultatul acestui test, primul dupa cea mai recenta intrevedere a liderului nord-coreean cu presedintele SUA pe 30 iunie, in Zona denuclearizata ce separa Coreea de Nord de Coreea de Sud.Phenianul a avertizat ca organizarea de exercitii militare comune ale fortelor americane si a celor sud-coreene, prevazute pentru inceputul lunii august, ar putea impiedica reluarea negocierilor cu Washingtonul pe subiectul potentialului nuclear al RPD Coreene.In acest context, KCNA informeaza vineri despre critica adusa de liderul nord-coreean conducerii de la Seul. Oficialii sud-coreeni "au un comportament foarte straniu de joc dublu", a declarat Kim Jong Un, care considera ca liderii sud-coreeni vorbesc de pace in timp ce pun in functiune, "in culise, arme ofensive ultra-moderne" si "realizeaza exercitii militare comune"."Principalul oficial" sud-coreean - referire neindoielnica la presedintele Moon Jae-in - "nu ar trebui sa faca greseala de a ignora avertismentul Phenianului", a atras atentia liderul nord-coreean.El a adaugat ca tara sa trebuie "sa dezvolte in permanenta sisteme de arme super-puternice pentru a indeparta amenintarile potentiale si directe" la adresa securitatii sale nationale provenind dinspre Coreea de Sud.Statul-major interarme sud-coreean a anuntat, joi, ca doua rachete au fost lansate in zorii zilei de la Wonsan, localitate situata pe coasta de est a Coreei de Nord. Una a parcurs 430 km inainte de a cadea in mare, iar cea de-a doua, care parea sa fie "un nou tip de racheta", a parcurs 690 de km. La scurt timp, SUA au confirmat ca a fost vorba de testarea a doua rachete cu raza scurta de actiune.