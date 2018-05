Coreea de Nord si Coreea de Sud demonteaza difuzoarele de propaganda de la granita

Ziare.

com

Masura este primul pas, chiar daca mic, spre reconciliere si intervine in urma unui acord inclus in declaratia semnata la summitul de vineri intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un.Potrivit unui responsabil din Ministerul Apararii de la Seul, activitati observate in cateva locuri de-a lungul frontierei au indicat faptul ca nord-coreeni au inceput inlaturarea difuzoarelor proprii. Coreea de Sud a inceput sa procedeze la fel la ora locala 14.00, a mentionat aceeasi sursa.Timp de decenii, cu doar cateva intreruperi, cele doua parti au transmis emisiuni de propaganda peste granita prin difuzoare imense, in cadrul razboiului psihologic. Coreea de Sud transmitea un mix de stiri, cantece pop coreene si critici fata de regimul nord-coreean, in timp ce acesta denunta guvernul sud-coreean si isi lauda sistemul socialist.In semn de bunavointa, Seulul a oprit emisiunile de propaganda peste granita inaintea summitului intercoreean, iar Phenianul i-a urmat exemplul.Intr-un alt mic semn de bunavointa dupa reuniunea de vineri, Coreea de Nord a anuntat luni ca, incepand de la 5 mai, isi va alinia ora oficiala la cea a Coreei de Sud, urmand ca ceasurile sa fie date inainte cu o jumatate de ora.Citeste si Coreea de Nord renunta complet la armele nucleare. A semnat o declaratie comuna cu Sudul Aceste masuri intervin pe fondul speculatiilor privind locul in care se vor intalni liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump . Trump a scris luni pe Twitter ca un loc excelent pentru aceasta intalnire - ce ar putea avea loc peste trei sau patru saptamani, potrivit presedintelui SUA - ar fi Casa Pacii din Zona demilitarizata dintre cele doua Corei, unde a avut loc si summitul Moon-Kim.