Coreea de Nord si Coreea de Sud, discutii diplomatice dupa mai bine de doi ani

"Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul in razboiul din Coreea (1950-1953).Purtatorul de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii, Baek Tae-Hyun, a declarat jurnalistilor ca aceste discutii vor aborda in principal Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, care se vor desfasura intre 9 si 25 februarie, si "chestiunea imbunatatirii relatiilor intercoreene".Acest dialog va avea loc dupa doi ani de degradare a climatului in peninsula, perioada in care Phenianul a efectuat trei teste nucleare si si-a sporit numarul incercarilor de lansare a rachetelor balistice.Astazi, regimul nord-coreean afirma ca si-a atins obiectivul militar, de a fi in masura sa ameninte cu lovituri nucleare intreg teritoriul continental american.Intre timp, cele doua state coreene si-au repus in functiune, miercuri, legatura lor telefonica, taiata din 2016.Pe de alta parte, Washingtonul si Seulul au convenit joi seara sa-si amane manevrele militare prevazute in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna, un semn de calm dat regimului nord-coreean.