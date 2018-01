Coreea de Nord vrea sa se unifice cu Sudul: Phenianul va strivi orice opozitie

Ziare.

Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud", subliniind ca Phenianul "va strivi" orice provocare la adresa reunificarii Peninsulei Coreene, relateaza Reuters.Regimul Kim Jong-Un a transmis ca tensiunile militare din regiune au reprezentat "un obstacol fundamental" in calea imbunatatirii relatiilor inter-coreene si a unificarii. Totodata, actiunile militare comune desfasurate de catre sud-coreeni cu "forte din exterior" - cu trimitere la SUA - s-au dovedit a fi "nefolositoare" pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale.Agentia nord-coreeana de stiri KCNA a precizat ca anuntul a fost facut dupa o intrevedere comuna a guvernului si a partidelor politice.La 9 si 15 ianuarie, reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord au purtat discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, la doi ani de la intreruperea legaturilor. Sportivii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, cu acelasi steag , la ceremonia de deschidere, o premiera in ultimii 12 ani. Totodata, cele doua state vor forma o singura echipa de hochei feminin.