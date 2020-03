Coreea de Sud acuza ca Phenianul a lansat cel putin un proiectil neidentificat

Ziare.

com

Yonhap l-a citat pe seful de stat-major interarme sud-coreean (JCS) in sprijinul informatiei sale, noteaza AFP.In urma cu o saptamana, Coreea de Nord a anuntat ca liderul Kim Jong Un a facut cunoscut ca a supervizat un "tir de artilerie cu raza lunga de actiune", dupa ce Phenianul a amenintat ca va testa "o noua arma strategica".Coreea de Nord a intreprins la sfarsitul anului trecut o serie de tiruri, dintre care ultimul in noiembrie, anuntand uneori tiruri cu rachete balistice sau teste ale "sistemului de lansare multiplu de rachete ghidate de calibru mare".De asemenea, Coreea de Nord a testat in decembrie un motor de racheta.