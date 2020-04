Coreea de Sud: Pozitia noastra e ferma. Kim Jong Un traieste bine sanatos, intr-o statiune de pe litoral

Ziare.

"Pozitia guvernului nostru este ferma", a afirmat consilierul Moon Chung-In pentru postul de televiziune american CNN: "Kim Jong Un traieste si are o stare buna de sanatate."Consilierul a adaugat ca liderul nord-coreean se afla din 13 aprilie intr-un sejur la Wonsan, o statiune de pe litoralul estic al Coreei de Nord, transmite AFP."Nicio actiune suspecta nu a fost detectata pana in prezent", a asigurat oficialul sud-coreean.Zvonurile despre o stare precara de sanatate a liderului Kim Jong Un s-au inmultit dupa ce absenta sa de la celebrarile publice din 15 aprilie a fost remarcata. Aceasta zi marcheaza cea mai importanta sarbatoare din calendarul politic nord-coreean, deoarece este ziua in care intreaga tara celebreaza nasterea fondatorului Kim Ir Sen, bunicul actualului lider.Kim nu a mai aparut in public dupa sedinta biroului politic al partidului unic din 11 aprilie si dupa turneul in care a inspectat o baza aeriana, actiune despre care presa nord-coreeana a informat pe 12 aprilie.Daily NK, un site de stiri gestionat, in principal, de refugiati nord-coreeni, anuntase ca liderul Kim Jong Una fost operat in aprilie pentru probleme cardiovasculare si, in prezent, este in convalescenta intr-o vila din provincia Pyongan de Nord.Citand o sursa nord-coreeana neidentificata, Daily NK a sustinut ca liderul nord-coreean in varsta de 36 de ani a fost operat de urgenta din cauza problemelor legate de "fumat excesiv, obezitate si oboseala".Autoritatile sud-coreene au incercat sa tempereze astfel de zvonuri."Nu avem nimic pentru a confirma" aceste speculatii si "pana acum nu a fost detectata nicio actiune speciala in Coreea de Nord", potrivit unui comunicat al administratiei prezidentiale de la Seul de saptamana trecuta.CNN, citand un oficial american, a informat ca Washingtonul "studiaza informatii" conform carora Kim Jong Un este "in pericol grav dupa o operatie chirurgicala".Joia trecuta, presedintele american Donald Trump a declarat ca informatiile despre o posibila deteriorare a starii de sanatate a liderului nord-coreean sunt "eronate".Luni, ziarul oficial Rodong Sinmun a informat ca Kim Jong Un a trimis un mesaj de multumire muncitorilor care lucreaza la Wonsan Kalma, un proiect turistic gigantic de pe coasta de est a tarii.