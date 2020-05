Culisele ascensiunii la putere din Coreea de Nord: Femeia care ar putea reseta jocul

Kim Jong Un, la masa. In plan indepartat, portretul tatalui sau, Kim Jong Il. Sursa foto: Hpta.ro

Kim Yo Jong a deschis calea intalnirilor dintre fratele sau si Donald Trump

Diverse surse familiare Phenianului sustin ca, pe langa faptul ca e foarte gras, Kim Jong Un e si un mare consumator de alcool, dar si un fumator pasionat. Asa ca nimeni nu s-ar mira daca, la un moment dat, dictatorul ar avea probleme majore de sanatate.Din cate stim, Kim are 3 copii legitimi. Datele acestora de nastere nu se cunosc precis, din cauza ca regimul de la Phenian nu pune la dispozitie astfel de informatii. Dar se presupune ca niciunul dintre acesti copii n-ar avea mai mult de 10 ani, potrivit expertilor citati de CNN In consecinta, in cazul in care Kim Jong Un ar muri, niciunul dintre copii n-ar putea prelua puterea inca.In aceste conditii, intrebarea este: cine ar putea-o face, intrand in galeria marilor dictatori ai lumii? Ei bine, raspunsul nu e simplu de dat. Inainte de toate pentru ca unele surse sustin ca, de fapt, nici Kim Jong Un n-ar fi fost favorit pentru preluarea puterii in Coreea de Nord, de la inceput.Un diplomat rus trimis in Estul indepart a reusit sa vorbeasca, in urma cu aproape 20 de ani, cum Kim Jong Il, fostul dictator al tarii si tatal actualul lider.Iar Kim Jong Il i-ar fi spus diplomatului rus, intr-un acces de sinceritate, ca il considera pe Kim Jong Un "natang" si ca marile sperante si le pune in ficele sale. Printre ele, Kim Yo Jong.Un fost bucatar al lui Kim Jong Il sustine ca batranul dictator o numea pe fiica sa "printesa Yo Jong" si "draga de Yo Jong" si ca mereu aceasta fiica era in preajma tatalui.La masa, spre exemplu, Kim Jong Il si-ar fi asezat in partea dreapta sotia, iar in stanga, pe nimeni alta decat Kim Yo Jong.Dar ar fi oare posibil ca o femeie sa preia fraiele puterii intr-o tara cu o traditie profund patriarhala? Femei refugiate din Coreea de Nord au declarat ca nici vorba nu poate fi despre asa ceva. Ca ele nici nu cuteaza sa se gandeasca la faptul ca la Phenian un asemenea privilegiu i-ar fi oferit unei femei, indiferent cine ar fi ea.Nara Kang, care a reusit sa fuga din Coreea de Nord si s-a refugiat in Coreea de Sud, spune ca in tara pe care a parasit-o femeile trebuie sa fie mereu "modeste". Ca li se incredinteaza repsonsabilitatea comertului liber - atat cat exista - dar ca in continuare barbatii se asteapta ca ele sa se ocupe, cu norma intrega, atat de casa, dar si de copii.Iar violenta domestica e la ordinea zilei, in Coreea de Nord.Curios, insa, Nara Kang spune ca nici in Coreea de Sud lucrurile nu stau cu mult mai bine, chiar daca teroarea din nord nu se resimte.In plus, Coreea de Sud a avut deja o femeie in functia de sef de stat. E drept ca mandatul acesteia - pe nume Park Geun-hye - s-a terminat urat, cu un scandal de coruptie. Dar oricum, oamenii au acceptat sa fie condusi si de o femeie.Se poate ajunge oare si in Coreea de Nord intr-o astfel de situatie?Raposatul dictator Kim Jong Il pare sa nu fi crezut ca se poate. De aceea - sustin mai multi analisti - si-a ales ca succesor un fiu (chiar daca il considera "natang") in locul unei fiice pe care o admira.In general, stim putine despre femeile din dinastia care conduce Coreea de Nord, de la Kim ir Sen incoace. In cazul multora nu s-au publicat nici fotografii si nici macar date de nastere.Despre Kim Yo Jong avem, insa, ceva mai multe informatii, chiar daca unele sunt incerte. Spre exemplu, data de nastere nu e confirmata, dar se presupune ca femeia ar avea circa 30 de ani.Si ar fi invatat in Elvetia, la Berna, in copilarie, alaturi de fratele ei, actualul dictator Kim Jong Un.Kim Yo Jong a facut parte din delegatia Coreei de Nord la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, in 2018.La acel moment, nu era ea demnitarul cu cel mai inalt rang din delegatia Coreei de Nord la Jocurile Olimpice. Si totusi, catre ea s-au indreptat aproape toate privirile comunitatii internationale.Interlocutorii ei isi amintesc despre faptul ca ar fi vorbit putin, serios si la obiect. S-a lasat fotografiata si a aclamat la sportivii Coreei de Nord.La festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice a stat in preajma presedintelui Coreei de Sud si a vicepresedintelui american Mike Pence (care a evitat sa dea mana cu ea).Mai multi specialisti sunt de parere ca modul in care Kim Yo Jong a interactionat cu ceilalti demnitari in Coreea de Sud a deschis calea intalnirilor dintre fratele ei, dictatorul de la Phenian si Donald Trump.Kim Yo Jong, intr-o discutie cu lideri de partid din Coreea de Nord. Sursa foto: Arhiva Facebook/Kim Yo JongUnii au numit-o atunci o Ivanka Trump a Coreei de Nord.Michael Madden, un expert in problematica nord-coreeana, spune ca legatura dintre Kim Yo Jong si fratele ei, actualul dictator, este indisolubila. Ca ei doi infrunta, de fapt, impreuna realitatea din Coreea de Nord. Si lumea, in general.Si ca, de fapt - desi in familie mai exista unchi, matusi si alte rude care, in teorie, ar putea accede la cea mai inalta functie in stat - in realitate doar cei doi frati sunt in sfera de putere necesara pentru a tine fraiele tarii.Si Sokeel Park - director de cercetare al unui grup care le ofera asistenta refugiatilor din Coreea de Nord - spune ca exista posibilitatea ca mai devreme sau mai tarziu Kim Yo Jong sa ajunga in fruntea Phenianului."Problema de gen, in acest caz, nu e insurmontabila. Sigur ca societatea nord-coreeana e patriarhala. Sigur ca ar fi o premiera. Dar apartenenta la linia de sange a lui Kim ir Sen va conta cel mai mult", a spus Sokeel Park.