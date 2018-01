De ce Statele Unite si Coreea de Nord nu vor declansa razboiul nuclear

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Trecerea in noul an a fost marcata de inca un schimb ingrijorator de replici intre Kim Jung-un si Donald Trump. Dupa ce liderul de la Phenian declarase ca are un buton nuclear pe birou, presedintele Statelor Unite a scris pe Twitter ca si el are un asemenea buton pe birou, doar ca al sau e mai mare, mai puternic si e functional.N-a fost prima oara cand cei doi lideri s-au aruncat intr-un astfel de razboi al declaratiilor. Kim Jong-un l-a numit pe Trump "senil", in vreme de presedintele american ii spune lui Kim, in mod constant, "omuletul cu racheta".Intrebarea este daca acest duel al declaratiilor pune sau nu in pericol lumea si daca riscul unui razboi creste pe masura ce liderii celor doua puteri nucleare gasesc noi moduri de a se jigni reciproc.In mod traditional, analistii politici si militari apreciau ca rolul liderilor este mai putin important in izbucnirea unui conflict decat balanta internationala de putere. Cu toate astea, in ultimele decenii apar din ce in ce mai multi analisti care sustin ca lucrurile au inceput sa se schimbe, odata cu alegerea noilor lideri mondiali, sustin Michael C. Horowitz si Elizabeth N. Saunders citati de The Washington Post In cazul de fata, insa, Donald Trump si Kim Jung-un nu pot incepe un razboi nici daca ar vrea sa o faca. Iata de ce.Politologul Barry Posen sustine ca ambii lideri sunt constienti ca un astfel de conflict ar fi catastrofal pentru intreaga lume, avand in vedere puterea militara impresionanta pe care tarile lor o au. O intelege si comunitatea internationala care militeaza pentru pace, in acest caz, nu pentru razboi si pune presiune pe cele doua puteri nucleare.China - principala putere economica si militara din zona - are tot interesul sa sustina actualul echilibru de forte, in Peninsula Coreea. Tocmai de aceea Beijingul inca sustine economic Phenianul, desi e stanjenit de atitudinea iresponsabila a lui Kim Jong-un. Si indiferent ce ar declara Trump, parerea Chinei e importanta pentru ca aceasta e un partener de afaceri de baza pentru SUA.Motivele pentru care China vrea pace sunt diverse. Pe de o parte, un conflict militar in Peninsula ar spori considerabil numarul de coreeni care ar incerca sa treaca ilegal granita chinezeasca. Pe de alta parte, un esec militar al Phenianului si o unificare a Coreelor ar insemna prezenta militara americana constanta in zona, lucru nedorit de Beijing. De altfel, China a si intervenit pentru stoparea unificarii celor doua state coreene in razboiul din 1950-1953.De fapt, nici Donald Trump si nici Kim Jung-un nu au vreun interes real sa porneasca un razboi.Kim Jung-un si-a dotat tara cu arsenal nuclear tocmai pentru a descuraja o invazie americana si pentru a ramane la putere. Iar un razboi ar fi cu siguranta sfarsitul regimului sau.De cealalta parte, liderii cu putere de decizie din Statele Unite inteleg cat de scump ar fi un razboi dus in Coreea de Nord. Chiar daca n-ar intelege-o el insusi, Trump ar intampina rezistenta masiva pe plan intern si extern daca vreodata s-ar gandi sa atace Phenianul.Singura situatie in care s-ar putea declansa un razboi nuclear intre SUA si Coreea de Nord ar fi, deci, ca liderii celor doua state sa reuseasca sa se elibereze de toate constangerile si sa isi uite interesele persoanale imediate. Iar probabilitatea ca asa ceva sa se intample e destul de mica.G.K.Citeste si: