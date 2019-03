Decizia pe care au luat-o SUA si Coreea de Sud pentru a nu-l mai infuria pe Kim Jong-un

Ziare.

Cele doua exercitii, numitesi, vor fi inlocuite cu manevre mai restranse "pentru a pastra o solida pregatire militara", a informat ministerul intr-un comunicat, relateaza AFP.Coreea de Sud si SUA desfasoara de obicei in lunile martie si aprilie exercitiile "Key Resolve" si "Foal Eagle", la care pot participa 17.000 de militari americani si peste 300.000 sud-coreeni.In 2018, cele doua tari au decis sa reduca amploarea exercitiilor militare in cauza, pe fondul deschiderii diplomatice in relatia cu Phenianul."Foal Eagle" este un exercitiu terestru care aduna sute de mii de militari, iar "Key Resolve" este unul de comandament bazat pe simulari pe calculator.Reamintim ca presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au intalnit, miercuri, la Hanoi, capitala Vietnamului Acesta este al doilea summit dintre cei doi lideri, dupa cel de anul trecut care s-a desfasurat in Singapore