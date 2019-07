Din nou, prezenta de aproape 100% la alegerile locale din Coreea de Nord

Ziare.

com

In absenta oricarei mize electorale, analistii apreciaza ca operatiunile de vot constituie un rit care le permite autoritatilor sa revendice un mandat popular si sa consolideze loialitatea fata de regim, relateaza AFP.Potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, nivelul prezentei s-a ridicat la 99,98% - cu 0,01% mai mare ca la precedentele alegeri locale, in 2015.Doar alegatorii "care se afla in strainatate sau lucreaza pe mare" nu au putut sa ia parte la vot, a precizat agentia. In schimb, "alegatorii care se confrunta cu probleme legate de varsta sau boala au putut sa voteze cu ajutorul urnelor mobile".Aceste alegeri asigura adunari la nivelul provinciilor, oraselor si comitatelor. In general, 99% dintre alegatori voteaza candidati unici.Kim Jong Un s-a dus intr-o sectie de votare in provincia Hamgyong Nord si a votat cu doi candidati - Ju Song Ho si Jong Song Sik - care candideaza la functii in comitetele din regiune, potrivit KCNAEl "i-a incurajat calduros sa devina servitori loiali ai poporului indeplinindu-si datoria astfel incat sa raspunda sperantelor poporului", potrivit agentiei.In 2014, liderul suprem candida el insusi in Adunarea Suprema a Poporului, Parlamentul nord-coreean. El a fost ales cu 100% din voturi in circumscriptia Mont Paektu, un vulcan situat la frontiera cu China, venerat drept leaganul mitic al poporului coreean.