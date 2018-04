Dupa 65 de ani de la armistitiu, Coreea de Sud si Coreea de Nord ar putea incheia un acord de pace

Ziare.

com

Un oficial de rang inalt din cadrul Presedintiei sud-coreene a declarat ca "este studiata posibilitatea transformarii armistitiului din Peninsula Coreeana intr-un regim de pace", informeaza site-ul cotidianului New York Times."Vrem sa includem discutii despre incetarea actiunilor ostile intre (Coreea de) Sud si Nord", a completat oficialul de la Seul, facand referire la summitul la care vor participa liderii celor doua tari.Presedintele american Donald Trump a facut si el referire la posibilitatea unui acord de pace in Peninsula Coreea."Oamenii nu isi dau seama ca Razboiul din Coreea nu s-a incheiat", a declarat Trump."Se desfasoara chiar acum. Si ei discuta despre incheierea razboiului. Sub rezerva unui acord, au binecuvantarea mea si au binecuvantarea mea sa discute acest lucru", a completat liderul de la Casa Alba.Razboiul Coreean, desfasurat in perioada 1950-1953, nu s-a incheiat printr-un tratat de pace, ci printr-un armistitiu.