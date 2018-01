Exista indicii ca Phenianul pregateste un nou test nuclear

Ziare.

com

Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui decembrie 2017 excavatii la tuneluri la portalul de vest.Portalul de nord, utilizat pentru precedentele cinci teste nucleare ale Coreei de Nord, este in continuare inactiv, sustine site-ul specializat in monitorizarea regimului de la Phenian.In locul respectiv se observa permanent personal si carucioare pentru mina, iar volumul de pamant excavat creste continuu. Pe 28 decembrie, 120 de persoane au fost observate in sapte formatii in zona sudica de asistenta."Aceste activitati subliniaza eforturile continue ale Coreei de Nord de a mentine potentialul sitului Punggye-ri pentru teste nucleare viitoare", conchide 38 North.Cel mai recent test nuclear nord-coreean a avut loc in septembrie. Phenianul sustine ca a fost vorba de detonarea unei bombe cu hidrogen.