Fratele asasinat al lui Kim Jong-un ar fi fost informator CIA

Potrivit unei surse anonime "apropiate dosarului", intre Kim Jong Nam si CIA ar fi existat o legatura, dezvaluie WSJ.CIA nu a dorit sa comenteze cu privire la aceste dezvaluiri."Mai multi fosti oficiali americani afirma ca fratele vitreg (al lui Kim Jong Un), care a trait in afara Coreei de Nord multi ani si care nu avea vreo adresa cunoscuta la Phenian, probabil nu era in masura sa furnizeze detalii despre functionarea interna a acestei tari secrete", scrie ziarul.Fosti oficiali afirma, de asemenea, ca Kim Jong Nam se afla cu siguranta in contact cu servicii de securitate din alte tari, in special China, scrie WSJ.Potrivit unor oficiali sud-coreeni si americani, asasinarea lui Kim Jong Nam, un critic al dinastiei staliniste aflate la putere la Phenian, a fost comandata de Coreea de Nord. Phenianul respinge aceste acuzatii.Indoneziana Siti Aisyah si vietnameza Doan Thi Huong au fost acuzate ca l-au ucis pe Kim Jong Nam, stropindu-l pe fata cu un agent neurotoxic, VX, pe aeroportul de la Kuala Lumpur, in februarie 2017. Ele au fost eliberate in martie si, respectiv, in mai.