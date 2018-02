Henry Kissinger: Administratia Trump analizeaza tot mai mult posibilitatea atacarii Coreei de Nord

Ziare.

Henry Kissinger, ajuns la 94 de ani, a fost invitat de membrii Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA pentru a oferi consultanta in scopul solutionarii problemelor globale. Alaturi de el au fost chemati fostul secretar de Stat George Shultz, in varsta de 97 de ani, si Richard Armitage, fost subsecretar de Stat, in varsta de 72 de ani.Henry Kissinger a explicat ca regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, reprezinta in prezent cea mai mare amenintare la adresa securitatii mondiale, subliniind ca denuclearizarea Peninsulei Coreea trebuie sa fie un obiectiv "fundamental" in materie de politica externa."Cea mai urgenta provocare la adresa securitatii mondiale este evolutia programului nuclear nord-coreean", a afirmat Henry Kissinger, diplomat si teoretician politic, fost secretar de Stat american si consilier pentru Siguranta nationala in timpul administratiilor Richard Nixon si Gerald Ford.Henry Kissinger a notat ca relatiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord au ajuns intr-un moment determinant. "Va trebui sa actionam decisiv, iar tentatia de a aborda problema printr-un atac preventiv este puternica, cu argumente rationale, desi nu am vazut inca nicio declaratie publica a vreunui oficial", a afirmat Kissinger, citat de Daily Mail si Quotidiano.net."In orice caz, eu as fi foarte preocupat de un eventual razboi declansat unilateral de SUA la frontierele cu Rusia si China fara sustinerea unei parti semnificative a comunitatii internationale ori cel putin a tarilor asiatice", a explicat diplomatul american.Presedintii din SUA si Coreea de Nord, Donald Trump si Kim Jong-Un, s-au amenintat in mai multe randuri cu atacuri nucleare. Recent, Phenianul a acuzat, prin vocea ministrului de Externe, Ri Yong Ho, ca Washingtonul vrea sa declanseze un "conflict nuclear".Coreea de Nord a efectuat in ultimii ani o serie de teste nucleare si balistice, avertizand ca poate ataca Statele Unite.In pofida detensionarii temporare a relatiilor dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna, Phenianul a avertizat vineri seara ca va reactiona daca armata americana si cea sud-coreeana vor relua exercitiile comune. "Noi facem eforturi pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dar nu vom asista pasivi la acte sinistre de ignorare a eforturilor noastre", a atras atentia ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite, citata de Reuters.