Incredibila poveste a prizonierei nord-coreene care a scapat de la moarte ajutata chiar de temnicerul ei

Ziare.

com

Paznicul Jeon a cunoscut-o pe Kim in timp ce aceasta era inchisa la centrul de detentie din Onsong.Ea era ceea ce nord-coreeni numesc "broker" (traficant -n.red.), adica persoana care fie faciliteaza evadarile din tara comunista, fie ii ajuta pe cei care deja au evadat sa tina legatura cu familia ramasa acasa.Aceste fapte sunt ilegale in Coreea de Nord, iar cei care le comit risca pedepse mai aspre decat pentru crima, potrivit BBC De fapt, Kim mai fusese inchisa pentru ca facilita evadari. Iar cand a iesit din inchisoare, era hotarata sa renunte la activitatea ilicita, chiar daca aceasta e foarte banoasa in Coreea de Nord. Asta pana cand a decoperit ca - pe durata detentiei sale - sotul se recasatorise si luase cu el si copiii.In aceste conditii, Kim trebuia sa isi castige cumva traiul. A decis sa nu mai faciliteze evadari, din cauza ca era prea riscant. Dar s-a reorientat spre intermedierea relatiilor celor fugiti cu familia si apropiatii de acasa.In medie, un transfer de bani de la cei fugiti catre rudele din Coreea de Nord ajunge la peste o mie de lire sterline. Iar o treime din bani ii ramaneau brokerului. In acest caz, lui Kim. In acest fel, femeia avea si bani pentru a mitui politistii si a-si face, in continuare, treaba.Pana la urma - pe cand incerca sa intermedieze o convorbire telefonica a unei mame evadate cu copilul ramas in Coreea de Nord - Kim a fost prinsa. Iar politistii i-a spus ca n-o mai pot salva, din cauza ca prea multa lume era implicata.Asa ca femeia a fost retinuta si adusa la centrul de detentie din Onsong. Si urma sa fie transferata la inchisoarea din Chongori, de unde cu siguranta n-ar mai fi scapat cu viata.Numai ca felul de a fi si delicatetea lui Kim l-au impresionat pe paznicul Jeon. Acesta vedea viata altfel decat ea. Era un baiat de fermier sarac si ajunsese cu greu sa faca parte din fortele de ordine. Si asta nu din cauza ca nu s-ar fi descurcat, ci din cauza ca in Coreea de Nord coruptia e in floare. Fara bani si relatii, pana si sefii de promotie ajung vanzatori in piete.In mod normal, nici n-ar fi trebuit sa intre in vorba cu Kim. Dar a facut-o. In centrul de detentie erau camere, dar de multe ori acestea nu functionau. Asa ca, in cele din urma, cei doi s-au apropiat.Jeon i-a aratat lui Kim poze cu familia sa. Desi s-a temut de el la inceput, femeia a ajuns pana la urma sa-l simpatizeze.In cele din urma, cu cateva nopti inainte de transferul lui Kim din centrul de detentie la inchisoare, Jeon a hotarat sa faca ceva. Asa ca a pregatit un kit de evadare. A impachetat haine de schimb si mancare, un cutit, otrava si un pistol."Mi-a fost greu pana cand am acceptat ca s-ar putea sa mor. Dupa aceea, nu m-am mai temut", le-a declarat Jeon jurnalistilor mai tarziu, in timp ce isi spunea povestea.Barbatul s-a gandit la toate. Daca incercau sa il prinda, ar fi tras cu arma. Iar daca era iminenta capturarea sa sau a lui Kim, s-ar fi impuscat. Iar daca din greseala pierdea arma, s-ar fi injunghiat si ar fi inghitit otrava. Orice, numai sa nu fie capturati vii.In ultima noapte inainte de transferul lui Kim, cei doi au evadat. Au sarit din camera de detentie in curtea unitatii. Apoi - nici cei doi nu mai stiu cum - au reusit sa sara gardul inalt de sarma ghimpata, fara sa-i latre cainii prea tare.Mai aveau de trecut de un rau, care era strasnic pazit. Cand au ajuns la mal, au fost la un pas sa fie descoperiti, din cauza ca se schimbau santinelele.In cele din urma au ajuns in apa si, pe la mijlocul raului, unde apa era mai adanca decat un stat de om, au fost aproape de inec.Cand au trecut in China, Kim a luat legatura cu o persoana din reteaua de traficanti de persoane din care facuse parte. Iar respectiva persoana i-a spus ca fuga lor a declansat o alerta maxima. Si ca atat nord-coreeni cat si chinezii ii cauta. Riscau sa fie ucisi.Tot cu ajutorul relatiilor lui Kim, cei doi au mers din ascunzatoare in ascuzatoare, pana cand au trecut in Coreea de Sud.Acum, Jeon asteapta sa ii fie aprobat azilul in Statele Unite. Si o implora pe Kim sa vina cu el. Dar ea se teme sa ajunga intr-o tara a carei limba nu o vorbeste.Indiferent ce ar decide fiecare dintre cei doi, cosmarul pe care l-au trait in Coreea de Nord s-a incheiat.G.K.