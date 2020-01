Influenta matusa a lui Kim Jong Un a aparut in premiera in public, la sase ani dupa executarea sotului ei

Ziare.

com

Kim Kyong Hui (73 de ani) este sora fostului dictator Kim Jong Il si a jucat un rol major in primii ani ai regimului actualului lider, Kim Jong Un, nepotul ei. A disparut insa de pe scena publica dupa ce in 2013 Kim Jong Un a ordonat ca sotul ei sa fie executat, in cadrul unei "epurari".Duminica, in schimb, media de stat nord-coreene au aratat-o pe matusa alaturi de nepot si sotia sa Ri Sol Ju la un spectacol dedicat Anului nou lunar organizat la Phenian."Multi observatori nord-coreeni au presupus despre Kim Kyong Hui ca a plecat in exil sau chiar ca a fost omorata si ea, dupa moartea sotului ei, asa incat aparitia ei alaturi de conducator, dupa sase ani, constituie evident o surpriza", a afirmat Oliver Hotham, editor la NK News, organizatie din Seul care monitorizeaza situatia din Coreea de Nord.Kim Hyong Hui si sotul ei erau priviti intr-o vreme ca un fel de "regenti" in spatele tanarului Kim Jong Un, care i-a succedat tatalui sau in decembrie 2011.Reaparitia ei alaturi de lider sugereaza ca si-a pastrat sau redobandit o pozitie influenta, in culise, considera Hotham, mentionand ca media de stat o pozitioneaza pe Kim Kyong Hui dupa nr. 2 "nominal", Choe Ryong Hae.Este posibil sa-i fi fost atribuita o pozitie noua de importanta, ca de exemplu consilier al lui Kim Jong Un pe probleme economice sau politice, a mai spus Hotham, remarcand si ca prezenta sa alaturi de cel care a ordonat executia sotului ei "aminteste cat de ciudata si brutala este Coreea de Nord".