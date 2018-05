Intalnirea istorica cu Kim Jong-Un, mai greu de realizat decat de zis. Trump spune ca s-ar putea amana

Ziare.

Donald Trump a declarat ca pregatirile s-ar putea sa nu fie finalizate in timp util."Exista sanse substantiale sa nu putem definitiva. Acest lucru nu inseamna ca nu vom reusi o perioada, dar s-ar putea sa nu reusim pana pe 12 iunie", a afirmat Donald Trump.Donald Trump a facut aceste declaratii in cursul intrevederii cu presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In."Pregatirile continua. Vom vedea ce se va intampla. Daca nu se va intampla acum, poate se va intampla in alt moment. Purtam discutii", a spus Donald Trump.Regimul din Coreea de Nord a schimbat tonul fata de Coreea de Sud si fata de Statele Unite, semnaland intentia de a anula intrevederea lui Kim Jong-Un cu Donald Trump.Regimul Kim Jong-Un a avertizat, joi, ca ar putea intrerupe contactele cu Guvernul "incompetent" din Coreea de Sud din cauza exercitiilor comune efectuate de militari sud-coreeni si americani, in ceea ce pare a fi o schimbare de ton a Phenianului.Ri Son Gwon, presedintele Comisiei nord-coreene pentru Reunificare pasnica, a criticat dur participarea armatei sud-coreene la exercitii militare alaturi de Statele Unite, numind Guvernul de la Seul "ignorant si incompetent".