Kim Jong-un a acceptat pentru prima oara sa apara intr-un selfie (Foto)

Flancat de armata sa de bodyguarzi, de masini si motociclete de politie, Kim Jong Un a parasit hotelul St. Regis, unde este cazat, el fiind surprins cateva ore mai tarziu intrand intr-un alt hotel de lux din oras, Marina Bay Sands, dotat cu piscina infinity si celebrul restaurant Ce La Vi pe acoperis.In timpul acestei plimbari nocturne, liderul nord-coreean a acceptat sa faca un selfie, alaturi de ministrul de Externe din Singapore, Vivian Balakrishnan, si ministerul Educatiei, Ong Ye Kung.Fotografia a fost postata pe contul de Twitter al lui Balakrishnan cu mesajul: "#jalanjalan #guesswhere?".Expresia "Jalan-jalan" inseamna "la plimbare" in limba malaieza.In timpul turului, multimea a aplaudat aparitia lui Kim Jong Un, in timp ce jurnalistii de la agentia de stat Korean Central News Agency au inregistrat fiecare miscare a liderului Coreei de Nord, scrie CNN.Intalnirea dintre Donald Trump si KIm Jong Un - absolut de neimaginat in urma cu cateva luni, cand erau angajati in invective ce alimentau cele mai rele temeri, este prevazuta marti dimineata, intr-un hotel de lux din Singapore.Citeste si Intalnire istorica: Donald Trump si Kim Jong-Un, fata in fata marti