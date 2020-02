Kim Jong Un a dat peste 580.000 de dolari pe cai importati din Rusia

Ziare.

Reuters prezinta date ale autoritatilor vamale din Rusia, care a exportat 12 cai pursange in Coreea de Nord anul trecut, in valoare totala de 75.509 dolari.A fost cel mai semnificativ import de cai de dupa 2015 pentru Coreea de Nord. In 2015, nord-coreenii au cumparat din Rusia 61 de cai cu 192.204 dolari.In total, in perioada 2010-2019, Coreea de Nord a importat din Rusia cel putin 138 de cai, platind in total 582.302 dolari.Anul trecut, imagini cu liderul nord-coreean Kim Jong Un calare au facut inconjurul lumii . Kim a urcat in octombrie pe muntele sacru Paektu, cel mai inalt din tara, calare pe un cal alb, potrivit presei din aceasta tara.In decembrie, presa nord-coreeana a difuzat din nou fotografii enigmatice in care Kim Jong Un aparea calare pe un cal alb, in zapada, pe muntele sacru din peninsula.