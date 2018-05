Kim Jong Un a fost intr-o vizita surpriza in China

Ziare.

Televiziunea publica CCTV a prezentat imagini in care cei doi merg unul langa celalalt intr-un parc, la malul marii, in orasul Dalian, dar si in timp ce discutau la o masa.Potrivit agentiei China Noua, Xi si Kim s-au intalnit luni si marti. Este vorba despre a doua vizita-surpriza a liderului nord-coreean in China. Kim a efectuat o vizita, tinuta secret o vreme , la sfarsitul lunii martie, la Beijing, capitala chineza. Aceasta a fost prima sa vizita in strainatate de cand a preluat puterea, la sfarsitul lui 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong Il.Aceasta noua vizita subliniaza eforturile Chinei si Coreei de Nord de a-si "incalzi" relatiile bilaterale. Ele au fost "racite" de sustinerea de catre Beijing a sanctiunilor economice ONU menite sa opreasca programul inarmarii nucleare a Phenianului.Numerosi experti considera ca China - aliata istorica a Coreei de Nord - doreste sa nu fie marginalizata de recentele apropieri diplomatice nord-coreene de terte tari.Kim Jong Un s-a intalnit cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in la sfarsitul lui aprilie, intr-un summit istoric si ar urma sa se intalneasca cu Trump in cateva saptamani."Dupa prima mea intalnire cu tovarasul presedinte (Kim Jong Un), relatiile intre China si Republica Populara Democratica Coreea (RPDC, numele oficial al Coreei de Nord) au inregistrat avansari pozitive, la fel ca situatia in peninsula coreeana. Sunt fericit de acest lucru", a declarat Xi Jinping."Este vorba despre rezultate pozitive ale intalnirii mele istorice cu tovarasul secretar general (al PCC Xi Jinping), i-a raspuns liderul nord-coreean", potrivit agentiei China Noua.Presa japoneza a difuzat, marti, imagini cu un avion nord-coreean la Dalian, alimentand zvonuri cu privire la o vizita a lui Kim Jong Un.