Kim Jong-un a mers in China, cu un tren blindat, in prima sa vizita oficiala de cand a preluat puterea - surse Bloomberg

Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita.Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza Dandong. Este vorba despre trenul blindat mostenit de la tatal sau, cu care acesta a strabatut Rusia, in 2011, cand s-a intalnit cu Vladimir Putin.Vizita neanuntata intervine in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat de curand decizia de a se intalni cu liderul nord-coreean.