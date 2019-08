"Kim Jong un a supervizat personal testul unei noi arme".

Ziare.

Acest tir - al saselea in trei saptamani, este de natura sa complice eforturile emisarului american pentru Coreea de Nord Stephen Biegun - care efectueaza saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, pentru a discuta despre denuclearizarea Nordului.Phenianul a efectuat aceste lansari succesive de la sfarsitul lui iulie, cu scopul de a-si manifesta furia in fata manevrelor militare comune efectuate de catre fortele americane si sud-coreene.Coreea de Nord a denuntat mereu aceste exercitii anuale, pe care le considera o activitate ostila si o pregatire a unei viitoare invazii a teritoriului sau.Ea s-a abtinut, insa, pana in prezent, sa efectueze teste de rachete in timp ce erau in curs manevre comune.Inaintea lansarii manevrelor actuale, Phenianul a amenintat ca mentinerea lor ar compromite reluarea anuntata a discutiilor intre Phenian si Washington cu privire la denuclearizare.Reprezentanti militari de la Seul au declarat ca dispozitivele lansate vineri par sa fie doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, care au parcurs o traiectorie de aproximativ 230 de kilometri, inainte sa cada in mare, intre peninsula coreeana si Japonia.Agentia KCNA a precizat sambata, cum face adesea, ca acest test a fost efectuat "in prezenta Liderului Suprem" Kim Jong Un.Anuntul agentiei oficiale de presa intervine in contextul in care Phenianul l-a catalogat, joi, pe presedntele sud-coreean Moon Jae-in "obraznic" si i-a respins vointa de a relua discutii intercoreene si totodata de a continua manevre militare cu Statele Unite.In ceea ce priveste o reluare a discutiilor de lucru intre Washington si Phenian pe tema arsenalului nuclear nord-coreean, anuntate in urma unei intalniri-surpriza, in iunie, intre Trump si Kim, ea nu a avut loc pentru moment.Trump a declarat insa, saptamana trecuta, ca a primit "o scrisoare foarte frumoasa" de la dictatorul nord-coreean.Presedintele Statelor Unite a minimalizat cu regularitate importanta seriei de teste de rachete balistice in curs, subliniind ca este vorba doar despre niste rachete cu raza scurta de actiune.Trump a criticat, la fel Kim, manevrele comune americano-sud-coreene, denuntand in mod special costul lor mare.In acest context, Departamentul de Stat american a anuntat vineri ca eisarul special american pentru Coreea de Nord Stephen Biegun urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia si Coreea de Sud, saptamana viitoare, in vederea unor discutii pe tema denuclearizarii Nordului.Insa, Coreea de Nord a subliniat ca negocierile in dosarul nuclear vor avea loc exclusiv intre Phenian si Washington si ca refuza orice dialog separat cu Seulul.