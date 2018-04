Kim Jong-un a trecut pe jos granita cu Coreea de Sud: O noua istorie incepe acum. Intram intr-o era a pacii (Foto&Video)

Kim Jong-un becomes first North Korean dictator to step foot in the South for 65 YEARS https://t.co/qXB173Jxw7 pic.twitter.com/5koj348bIF - Daily Mail Online (@MailOnline) 27 aprilie 2018

JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/l4sg0jXwdm pic.twitter.com/At5zVj9w2V - CNN International (@cnni) 27 aprilie 2018

Practic, Kim Jong-un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a traversat linia de demarcatie dintre cele doua Corei dupa razboiul incheiat in urma cu 65 de ani.Dupa ce Moon Jae-in si Kim Jong-un si-au strans mainile si dupa ce au traversat simbolic linia de demarcatie dintre cele doua state , liderul regimului de la Phenian a fost invitat in "Casa Pacii", locul unde se vor desfasura intalnirile dintre reprezentantii celor doua state."O noua istorie incepe acum si intram intr-o era a pacii", a scris Kim Jong-un in cartea de onoare a oaspetilor.Moon Jae-in si Kim Jong-un au inceput discutiile formale care ar putea duce la adoptarea unui tratat de pace dupa razboiul coreean din 1950-1953, in urma caruia s-a semnat doar un armistitiu.Anterior, Phenianul a anuntat ca discutiile vor viza imbunatatirea relatiilor intercoreene si au ca scop realizarea pacii, prosperitatii si reunificarii Peninsulei Coreea.Coreea de Sud sustine ca summit-ul va aborda aspecte precum "denuclearizarea Peninsulei Coreene, stabilirea pacii permanente in Peninsula Coreeana si dezvoltarea relatiilor inter-coreene".Summit-ul intercoreean este cel de-al treilea din istorie si primul din ultimii zece ani. Recentele summit-uri dintre liderii celor doua Corei s-au desfasurat la Phenian.