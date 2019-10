Kim Jong Un a urcat pe un munte sacru calare pe un cal alb (Foto)

North Korean state media KCNA releases photos of leader Kim Jong Un riding a white horse on Mount Paektu pic.twitter.com/VsicwSBCjA - AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

O serie de fotografii publicate de KCNA il prezinta pe Kim calare pe un cal alb, pe muntele Paektu acoperit de zapada, transmite BBC.Nu este pentru prima oara cand Kim Jong Un a escaladat varful de 2.750 de metri, iar analistii spun ca astfel de gesturi au fost facute inaintea unor anunturi majore.Muntele ocupa un loc special in identitatea tarii si ar fi locul de nastere al tatalui lui."Calatoria sa calare pe muntele Paektu este un eveniment de mare importanta in istoria revolutiei coreene", a relatat miercuri KCNA."Stand calare in varful Paektu a rememorat cu profunda emotie drumul anevoios parcurs pentru marea cauza de a construi cea mai puternica tara, cu o credinta si o vointa la fel de puternice ca muntele Paektu", potrivit articolului.In 2017, Kim Jong Un a vizitat muntele cu cateva saptamani inainte de discursul sau anual, in care a sugerat o dezghetare a relatiilor diplomatice cu Coreea de Sud.Nimic nu evoca o imagine a puterii ca un lider calare pe un armasar alb, infruntand prima zapada in timp ce galopeaza intr-unul dintre cele mai sacre locuri din peninsula coreeana.Aceasta ar putea fi o incercare de a proiecta puterea si autoritatea "liniei de sange Paektu", a familiei Kim. O reamintire nu prea subtila pentru nord-coreeni a puterii liderului lor si a priceperii sale la calarie.Articolul face insa si referiri mai importante, oficialii din apropierea lui Kim fiind convinsi ca "va avea loc o operatiune importanta care va uimi lumea".Vizitele anterioare ale liderului Kim pe muntele Paektu au avut loc inaintea unor decizii importante.Exista speculatii ca de aceasta data Kim ar putea sa isi regandeasca promisiunea de a se abtine de la testarea unor rachete cu raza lunga de actiune si a armelor nucleare. Discutiile cu Statele Unite sunt in prezent blocate, iar Donald Trump este distras de alte probleme interne si externe.Liderul nord-coreean ar putea profita de aerul de munte pentru a analiza modalitati de atragere a atentiei administratiei Trump, noteaza sursa citata.Phenianul a primit termen din partea SUA pana la sfarsitul acestui an pentru a incheia un acord pentru denuclearizare. Kim Jong Un a cerut, insa, in mod repetat, o relaxare a sanctiunilor, inainte de a lua masuri de oprire a programului nuclear, dar deocamdata nu a reusit sa convinga Washingtonul."Este posibil sa considere ca este momentul sa amplifice presiunile cu alte cateva lansari? Sau doar profita de prima zapada?", noteaza sursa citata.Kim Jong Un a urcat pe muntele Paektu de cel putin trei ori, iar in 2018 a facut o vizita impreuna cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in.KCNA a publicat anterior fotografii cu Kim in varful muntelui, dupa ce ar fi urcat pe acesta cu pantofi din piele neagra.Muntele Paektu, care este un vulcan activ, ar fi locul de nastere al lui Dangun, fondatorul primului regat coreean, in urma cu peste 4.000 de ani.Muntele se afla la sute de kilometri deparate de Phenian si la frontiera dintre Coreea de Nord si China.La inceputul acestei luni, oficialii nord-coreeni au discutat cu oficiali americani in Suedia, prima intalnire dupa o discutie scurta dintre Trump si Kim la granita dintre ele doua Corei, din luna iunie.Cel mai important trimis nord-coreean in domeniul nuclear, Kim Myong-gil, a spus ca negocierile "nu au raspuns asteptarilor si au fost intrerupte".Cu toate acestea, Statele Unite au sustinut "ca au avut loc discutii bune".Inainte de convorbiri, Coreea de Nord a lansat un nou tip de racheta balistica, al 11-lea test din acest an.