Kim Jong Un ar fi aparut in public pentru prima data dupa 20 de zile de absenta

Reuters precizeaza insa ca nu a putut verifica din surse independente informatia difuzata de agentia de presa nord-coreeana KCNA.KCNA a transmis ca Kim Jong Un a taiat panglica inaugurala in cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri si ca toti cei prezenti la eveniment "au izbucnit in urale furtunoase" pentru liderul suprem.Liderul nord-coreean si-a exprimat satisfactia in legatura cu linia de productie a fabricii de ingrasaminte, afirmand ca aceasta are o contributie semnificativa la progresul industriei chimice a tarii si la producerea de alimente, conform KCNA, citata de Reuters.Kim Jong Un a fost insotit de mai multi oficial de rang inalt, inclusiv de sora sa mai mica Kim Yo Jong.Presedintele SUA Donald Trump a declarat, dupa anuntul agentiei de presa nord-coreene, ca va avea ceva de spus despre liderul de la Phenian la momentul potrivit, precizeaza Reuters.Au existat speculatii cu privire la starea de sanatate a lui Kim Jong Un dupa ce a lipsit de la ceremoniile organizate in 15 aprilie pentru celebrarea bunicului sau Kim Il Sung, o sarbatoare foarte importanta in Coreea de Nord, cand de obicei liderul de la Phenian viziteaza mausoleul in care acesta se afla.