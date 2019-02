Kim Jong Un catre Mike Pompeo: Copiii mei nu trebuie sa traiasca cu povara armelor nucleare

Ziare.

Kim Jong Un a facut aceste declaratii personale rare in timpul unei vizite a secretarului de stat Mike Pompeo la Phenian in aprilie anul trecut cu scopul organizarii primului summit istoric intre liderul nord-coreean si presedintele american Donald Trump in iunie in Singapore. Ele au fost dezvaluite acum de fostul oficial CIA, Andrew Kim, au informat agentia de stiri sud-coreeana Yonhap si ziarul Wall Street Journal.Inainte de a se retrage din Agentia Centrala de Informatii, Andrew Kim a infiintat Centrul de Misiune Coreea al CIA in aprilie 2017 si l-a insotit pe Mike Pompeo - care era pe atunci directorul CIA - la Phenian anul trecut."Sunt tata si sot. Si am copii", a afirmat Andrew Kim citandu-l pe liderul nord-coreean, intrebat de Pompeo daca este dispus sa puna capat programului sau nuclear."Si nu vreau ca toata viata lor copiii mei sa poate povara armelor nucleare. Acesta a fost raspunsul lui", a afirmat vineri Andrew Kim in timpul unei prelegeri la Asia Pacific Research Center din cadrul Universitatii Stanford.Fostul ofiter al CIA a declarat ca liderul nord-coreean si-a exprimat dorinta puternica de a imbunatati legaturile cu Statele Unite pentru a stabili o relatie de incredere intre cele doua tari, despre care el a spus ca este necesara pentru a pune capat programului de arme nucleare.Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat sambata din Phenian la bordul unui tren special catre Vietnam, unde se va intalni saptamana viitoare cu presedintele american Donald Trump, a informat agentia rusa Tass.Potrivit unei surse diplomatice, trenul blindat a plecat din capitala nord-coreeana la ora 17:00 locala si urmeaza sa ajunga in Vietnam via China.Kim Jong Un si Donald Trump urmeaza sa se intalneasca pentru al doilea summit miercuri si joi la Hanoi.