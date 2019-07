Kim Jong Un devine in mod oficial sef de stat si poate incheia un acord de pace cu SUA

Ziare.

Phenianul reclama de mult timp un asemenea acord in vederea normalizarii relatiilor sale cu Washingtonul, relateaza Reuters.Razboiului Coreei (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu si nu cu un tratat de pace, iar cele doua Corei se afla in mod teoretic in stare de razboi.Noua Constitutie, dezvaluita joi pe site-ul de informatii de stat Naenara, prevede ca Kim, in calitate de presedinte al Comisiei Afacerilor de Stat - un organ guvernamental creat in 2016 - este "reprezentantul suprem al intregului popor coreean", ceea ce inseamna sef de stat, o functie pe care o cumuleaza cu cea de "comandant suprem" al armatei.Seful statului era pana acum presedintele Adunarii Populare Supreme, care exercita puterea legislativa.Potrivit precedentei Constitutii, Kim era "lider suprem" si comandant al "intregii forte militare"."Kim visa sa devina presedinte al Coreei de Nord", declara Kim Dong-yup, un profesor de la Institutul pentru Extremul Orient la Universitatea Kyungnam de la Seul."El cauta demult sa scape de acest sistem anormal care acorda intreaga prioritate domeniului militar, de care tara a ramas atasata timp de ani de zile", adauga el.Intr-o incercare de a-si elibera tara de povara sanctiunilor economice internationale, Kim Jong Un a lansat anul trecut negocieri cu Statele Unite in vederea unei "denuclearizari" a peninsulei coreene.Cultivandu-si imaginea de om de stat, el s-a intalnit cu presedintii american Donald Trump , rus Vladimir Putin, chinez Xi Jinping si sud-coreean Moon Jae-in in ultimele luni.Statele Unite sunt reticente sa incheie un tratat de pace cu Coreea de Nord, atat timp cat nu obtin concesii cu privire la programul nuclear nord-coreean, insa oficiali americani nu au exclus semnarea unui acord mai limitat, vizand sa reduca tensiunile, deschizand birouri de legatura si avansand catre o normalizare a relatiilor.