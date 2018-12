Kim Jong-un i-a scris presedintelui Coreei de Sud. Ce isi doreste in 2019

Ziare.

Kim Jong-Un i-a trimis o scrisoare lui Moon Jae-In prin care si-a manifestat multumirea fata de colaborarea celor doua tari in anul 2018, care s-a concretizat prin trei summituri, dupa conflictul generat de programul nuclear si balistic al Coreei de Nord.Liderul nord-coreean si-a manifestat regretul fata de imposibilitatea sa de a face o vizita in Seul in anul 2018 si a anuntat ca este determinat sa realizeze acest lucru in viitorul apropiat.In acest an, tensiunile dintre cele doua Corei s-au diminuat semnificativ. Kim Jong-Un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a traversat linia de demarcatie dintre aceste state dupa razboiul incheiat in urma cu 65 de ani, s-au facut pasi importanti pentru incheierea unui acord de pace, iar nord-coreenii au lasat garda jos in ceea ce priveste programul nuclear.