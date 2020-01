Kim Jong Un anunta o decizie radicala in ce priveste testele nucleare si ameninta SUA UPDATE Reactia lui Trump

Cum a reactionat Donald Trump

Ziare.

com

Prin decizia anuntata, Coreea de Nord pune capat perioadei de suspendare a testelor nucleare si cu rachete cu raza lunga de actiune instituita in urma discutiilor cu SUA."Nu avem niciun motiv sa continuam sa fim legati unilateral prin acest angajament", a transmis KCNA, citand afirmatiile facute de Kim Jong Un in fata conducerii partidului aflat la putere. "Lumea va descoperi intr-un viitor apropiat o noua arma strategica pe care o detine Coreea de Nord", a adaugat el.In 2018, Kim declarase ca Phenianul nu mai are nevoie de teste nucleare si teste de rachete balistice intercontinentale.Anterior, Coreea de Nord efectuase sase teste nucleare si lansase rachete capabile sa atinga intreg teritoriul continental al Statelor Unite.Declaratiile lui Kim preluate miercuri par sa infirme diplomatia nucleara din ultimii doi ani, presedintele american, Donald Trump, amintind regulat "promisiunea" pe care i-ar fi facut-o liderul nord-coreean.Negocierile dintre cele doua capitale par sa fie intr-un impas, dupa esecul summitului Kim-Trump din februarie de la Hanoi.In fata Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, Kim a subliniat ca tara este pregatita sa traiasca in continuare sub regimul sanctiunilor internationale pentru a-si pastra capacitatea nucleara."Statele Unite formuleaza exigente contrare intereselor fundamentale ale tarii noastre si adopta un comportament de infractor", a spus el, citat de KCNA.Washingtonul a "condus zeci de exercitii militare comune (cu Coreea de Sud) pe care presedintele (Donald Trump) a promis personal sa le opreasca", a trimis in Sud echipament militar de inalta tehnologie si a intarit sanctiunile impotriva Nordului, a adaugat liderul comunist."Nu ne vom vinde niciodata demnitatea", a dat el asigurari, promitand o actiune "surprinzatoare pentru a face Statele Unite sa plateasca pretul suferintei poporului nostru".Reuniunea plenara a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor si anuntul agentiei oficiale de presa intervin inainte de discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian, moment cheie al calendarului politic nord-coreean.Este pentru a opta oara cand Kim Jong Un recurge la acest exercitiu, o traditie inaugurata de bunicul sau, Kim Ir Sen, abandonata de tatal sau, dar pe care el a reactivat-o.In replica, presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca el continua sa creada in vointa liderului nord-coreean Kim Jon Un de a-si denucleariza tara, noteaza AFP."Am semnat un contract care vorbeste despre denuclearizare. Era prima fraza, asta s-a facut la Singapore. Cred ca este un om de cuvant", le-a declarat Donald Trump jurnalistilor, inainte de a participa la petrecerea de Anul Nou in resedinta sa de vacanta din Florida (sud-estul Statelor Unite).