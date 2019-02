Kim Jong-un e dispus sa renunte la arsenalul nuclear: Altfel nu as fi aici

Ziare.

Kim Jong-un si Trump au inceput a doua zi de discutii joi, in capitala vietnameza Hanoi, ambii sperand la progrese privind relatia dintre cele doua tari si dezarmarea nucleara, scrie Reuters."Daca nu as fi dispus sa fac acest lucru, nu as fi aici chiar acum", a afirmat Kim, fiind intrebat de un reporter daca este pregatit sa renunte la arsenalul sau nuclear.Trump a completat: "Acesta cred ca este cel mai bun raspuns pe care l-ati auzit vreodata".Kim nu a oferit mai multe detalii privind ce ar insemna "dezarmarea nucleara", insa cand a fost intrebat daca este pregatit sa ia masuri concrete, Kim a afirmat ca tocmai a discutat despre acest lucru cu Trump."Sper ca ne veti acorda mai mult timp pentru a discuta. Chiar si un minut este pretios", a declarat el.Trump a subliniat la inceputul celei de-a doua zile a summit-ului de la Hanoi ca discutiile privind dezarmarea nucleara nu ar trebui grabite."Am spus de la inceput ca viteza nu este importanta pentru mine. Apreciez lipsa testelor de rachete nucleare", a afirmat Trump inainte de o discutie intre patru ochi cu Kim."Eu si Kim dorim sa ajungem la un acord corect", a adaugat el.Kim, intrebat de un reporter cat de optimist este in privinta unui acord, a raspuns, printr-un translator: "Este prea devreme ca sa ne dam seama, dar nu as spune ca sunt pesimist. Din ce simt acum,", a afirmat Kim, in ceea ce este considerat a fi primul sau raspuns dat vreodata unui jurnalist strain.", a afirmat Kim.Trump, intrebat fiind daca discuta si despre drepturile omului cu Kim, a raspuns ca se discuta "despre tot".Cei doi lideri au luat o pauza de la discutii dupa aproximativ o jumatate de ora pentru a se plimba in curtea hotelului. Trump si Kim vor participa mai tarziu, joi, la o "ceremonie de semnare a unui acord", iar la ora locala 15:30 (10:30 ora Romaniei), Trump va organiza o conferinta de presa.SUA doresc ca Nordul sa renunte complet la arsenalul sau nuclear, in timp ce Phenianul cere ca Washingtonul sa renunte la asa-zisa "umbrela nucleara" asupra Coreei de Sud, o asigurare prin care SUA se angajeaza sa protejeze Sudul.In Singapore, in iunie 2018, cei doi s-au angajat sa actioneze pentru dezarmarea nucleara si pacea permanenta in Peninsula Coreeana. Razboiul Coreean (1950-1953) nu s-a incheiat oficial, cele doua parti ajungand la o incetare a ostilitatilor, insa un acord de pace oficial nu a fost semnat niciodata.Intalnirea din Singapore - prima dintre un presedinte american aflat in functie si un lider nord-coreean - s-a incheiat intr-o nota pozitiva insa nu au fost inregistrate de atunci progrese substantiale in ceea ce priveste dezarmarea nucleara a Nordului.