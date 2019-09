Kim Jong Un l-a invitat pe Donald Trump sa faca o vizita la Phenian

Ziare.

In scrisoarea trimisa in a treia saptamana din august, Kim a vorbit despre "disponibilitatea sa" pentru un al treilea summit cu Trump si l-a invitat pe acesta sa efectueze o vizita la Phenian, a relatat publicatia Joongang Ilbo, citata de Reuters.Pe 9 august, Trump a declarat ca a primit "o scrisoare foarte frumoasa" din partea lui Kim. Oficialii americani nu au spus insa nimic despre o a doua scrisoare in august.Trump si Kim s-au intalnit de trei ori incepand din luna iunie a anului trecut, pentru a discuta caile de rezolvare a crizei legate de programele de rachete si nucleare ale Coreei de Nord, dar nu au avut loc progrese substantiale.Primele doua intalniri au fost summit-uri oficiale, dintre care al doilea, care a avut loc in februarie, in Vietnam , a fost intrerupt dupa ce nu au reusit sa reduca diferendele dintre solicitarile SUA pentru denuclearizarea Coreii de Nord si solicitarea nord-coreeana de relaxare a sanctiunilor.Cea de-a treia intalnire a avut loc pe 30 iunie, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, la care s-a decis reluarea discutiilor de lucru, dar acest lucru nu s-a intamplat.De la intalnirea din iunie, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete cu raza scurta de actiune.