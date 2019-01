Kim Jong-Un merge in China, pentru un summit cu presedintele Xi Jinping

Ziare.

Ziarul sud-coreean Hankyoreh, facand referire la o sursa neidentificata apropiata relatiilor Coreea de Nord-China, a informat ca liderul nord-coreean se afla luni seara in drum spre China pentru a se intalni cu Xi, relateaza Reuters.Agentia sud-coreeana Yonhap, facand referire la o sursa nespecificata, a precizat ca un tren nord-coreean care este posibil sa transporte un oficial "de nivel inalt" a trecut granita in China.Sursa a declarat pentru Yonhap ca nu a fost confirmata identitatea oficialului insa zeci de vehicule de securitate si oficiali au blocat strazile din jurul garii din orasul chinez de granita Dandong la trecerea trenului.Anul trecut Kim a calatorit in China de trei ori pentru a se intalni cu Xi, inainte si dupa ce liderul chinez a participat la summit-uri cu presedintele american Donald trump si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in.Kim este asteptat sa se intalneasca in acest an atat cu Trump, cat si cu Moon Jae-in, iar o noua vizita in China este vazuta ca o posibila miscare inainte de aceste summit-uri.