Kim Jong Un si-a schimbat cei mai importanti lideri militari, care se puteau opune unui acord cu Trump pe armele nucleare

Agentia Yonhap, care citeaza o sursa din cadrul serviciilor secrete, relateaza ca No Kwang-chol, prim-viceministru al Ministerului Fortelor Armate Populare, l-a inlocuit pe Pak Yong-sik in functia de ministru al Apararii.Totodata, Ri Yong-gil a preluat functia de sef al Statului Major General al fortelor armate nord-coreene, potrivit sursei citate.Pe langa aceste schimbari, presa de stat din Coreea de Nord a anuntat ca generalul Kim Su-gil a preluat functia de director al Biroului Politic General al Armatei Populare Coreene." (Coreea de) Nord pare sa fi pus noi personaje pe fondul schimbarilor in relatiile inter-coreene si a situatiei din Peninsula Coreeana, deoarece", a mai afirmat sursa, citata de Yonhap, adaugand: "In special, No Kwang-chol a fost catalogat drept o persoana moderata".Kim Jong Un ar fi facut aceste schimbari, transmite Yonhap."Toti trei (oficialii promovati - n.red.) au avut pozitii foarte sensibile si la nivel inalt sub Kim Jong Un, sunt foarte loiali (lui) si toti au experienta in a interactiona cu delegati straini", a comentat Michael Madden, autorul blogului North Korea Leadership Watch, un site dedicat analizelor despre conducerea Coreei de Nord, relateaza CNN.Madden a mai afirmat ca schimbarile sunt probabil motivate de o serie de motive, inclusiv de pregatirile pentru summitul Kim-Donald Trump si viitoarele negocieri cu Coreea de Sud. Oficiali americani depun eforturi alaturi de colegii nord-coreeni pentru organizarea intrevederii intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului autoritarist de la Phenian. Dupa ce a fost anulat si apoi reactivat de catre Donald Trump , summit-ul istoric ar urma sa aiba loc pe 12 iunie, in Singapore.Statele Unite cer Coreei de Nord sa asume angajamentul abandonarii "complete, in mod verificabil si ireversibil" a programelor de inarmare atomic si balistic.Trump doreste dezarmarea nucleara a Coreei de Nord, insa armele nucleare sunt considerate de conducerea Nordului ca fiind esentiale pentru supravietuirea tarii.Oficialii americani considera ca au existat neintelegeri in armata nord-coreeana privind abordarea lui Kim fata de Coreea de Sud si SUA. Kim doreste, astfel, sa se asigure ca orice intelegere la care se ajunge cu Trump va fi sustinuta acasa.De cand a ajuns la putere in 2011, Kim a inlaturat mai multe persoane din pozitii importante pentru a-si consolida puterea.Mintaro Oba, un fost diplomat american pentru Coreea de Nord, a declarat ca liderul nord-coreean s-ar putea folosi de viitorul summit pentru a scapa de contestatarii sai. Este, de asemenea, posibil ca "summit-ul sa creeze un risc pentru puterea sa interna asa ca s-a protejat prin inlaturarea unor persoane".