Kim Jong Un si-ar fi executat emisarul in SUA si alti patru oficiali ca pedeapsa pentru esecul summit-ului cu Trump

Kim Hyok Chol ar fi fost executat in martie, pe aeroportul Mirim, la Phenian, impreuna cu patru oficiali de la Ministerul de Externe, acuzati cu totii de spionaj in favoarea SUA, dezvaluie o sursa citata de cotidianul sud-coreean Chosun Ilbo."El a fost acuzat de spionaj in favoarea Statelor Unite, dupa ce a raportat defectuos cu privire la negocieri, fara sa inteleaga corect intentiile Statelor Unite", a declarat sursa citata. Al doilea summit intre Kim si Trump, in februarie, la Hanoi , in Vietnam, s-a incheiat cu un esec usturator, cei doi nereusind sa ajunga la vreun acord, din cauza indemnului american la "denuclearizarea" totala a Coreei de Nord si solicitarii Phenianului de relaxare a sanctiunilor care i-au fost impuse in acest dosar.Reuters scrie ca nu a fost in masura sa verifice informatiile dezvaluite de cotidian din surse independente. Presa a mai dezvaluit, in trecut, executii, insa persoanele respective au reaparut ulterior.Departamentul de Stat american a precizat pentru Reuters ca nu detine informatii care sa confirme aceste dezvaluiri.Ministerul sud-coreean al Unificarii a refuzat sa comenteze, iar un oficial de la Casa Albastra a declarat pentru Reuters ca este nepotrivit sa comenteze un subiect fara sa-l verifice.O sursa diplomatica a declarat pentru Reuters ca exista indicii porivit carora Kim Hyok Chol si alti oficiali au fost pedepsiti din cauza esecului summit-ului din Vietnam prin trimiterea lor in lagare de reeducare, insa a subliniat ca nu exista dovezi ale executiei acestora.Kim Yong Chol, mana dreapta a lui Kim Jong Un, care a fost omologul secretarului de Stat american Mike Pompeo inaintea summit-ului de la Hanoi, a fost trimis la un lagar de reeducare, in provincia Jagang, in apropiere de frontiera cu China, mai dezvaluie Chosun Ilbo.Colaboratori-cheie ai lui Kim Yong Chol nu au mai fost vazuti in public dupa summit, iar diplomati cu experienta, marginalizati anterior, intre care adjunctul ministrului nord-coreean de Externe Choe Son Hui, au revenit in lumina reflectoarelor.Kim Yong Chol, un fost sef al spionajului, a fost demis din functii, declara in aprilie un parlamentar sud-coreean pentru Reuters.Kim Hyok Chol era considerat o stea in ascensiune, dupa ce a fost numit, cu cateva saptamani inaintea summit-ului de la Hanoi, sa coordoneze negocieri la nivel inalt cu emisarul american in dosarul nuclear Stephen Biegun.Insa se cunosc putine lucruri despre expertiza si rolul sau in aceste negocieri.Intre ceilalti oficiali executati impreuna cu el se afla diplomati implicati in relatiile intre Coreea de Nord si Vietnam, dezvaluie Chosun Ilbo."Este un om care ar fi putut sa-i dea sfaturi tactice liderului (nord-coreean Kim Jong Un), insa, altfel, este un purtator de mesaj, cu putina marja in negocieri sau decizii", afirma un expert in leadershipul nord-coreean de la Stimson Centre, cu sediul la Washington, Michael Madden."Ei l-au numit pe unul ca Kim Hyok Chol cu scopul de a-l izola pe Choe Son Hui si un personal diplomatic mai important. Intr-o anumita masura el este dispensabil, pe cand sefii sai nu sunt", apreciaza el.Intre oficialii pedepsiti se afla Kim Song Hye, care a coordonat pregatirile in cadrul echipei lui Kim Yong Chol, si Sin Hye Yong, o interpreta promovata recent, cu ocazia summit-ului de la Hanoi. Ele ar fi fost incarcerate intr-un lagar politic, potrivit cotidianului sud-coreean.Potrivit sursei diplomatice citate, pedepsirea lui Kim Song Hye parea inevitabila, in contextul in care ea este considerata "principala autoare" a planului Phenianului vizand sa obtina o relaxare a sanctiunilor in schimbul desfiintarii complexului nuclear de la Yongbyon.Aceasta idee a fost respinsa, insa, de Washington, care a reclamat o foaie de drum a unei "denuclearizari" complete.Kim Song Hye a colaborat indeaproape cu Kim Yo Jong, sora mai mica a dictatorului nord-coreean si o reprezentanta de rang inalt a partidului unic, pe care a insotit-o anul trecut la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud.Kim Yo Jong a trecut, la randul ei, intr-un con de umbra, dezvaluie ziarul, citand un oficial din cadrul Guvernului sud-coreean.Insa statutul lui Kim Yo Jong de consiliera de rang inalt a lui Kim Jong Un a ramas neschimbat, potrivit lui Madden, care evoca faptul ca aceasta a luat parte la reuniuni ale partidului unic in aprilie si a aparut in relatari de presa.Sin Hye Yong a fost acuzata ca a comis greseli de interpretare cruciale si a ratat o "oferta de ultim moment" - neprecizata - pe care dictatorul nord-coreean i-ar fi facut-o lui Trump, in timp ce presedintele american pleca de la masa negocierilor, dezvaluie Chosun Ilbo.Oficiosul partidului unic, Rodong Sinmun, avertiza in editia de joi ca oficiali "cu doua fete" risca "judecata dura a revolutiei"."Este un act impotriva Partidului si impotriva revolutiei sa pretinzi ca-l venerezi pe lider cand esti in fata lui si sa visezi la altceva", ameninta organul de presa."Exista tradatori si renegati care doar invata pe dianfara vorbe de loialitate fata de Lider si se schimba in functie de moment", continua oficiosul.Ziarul l-a acuzat pe Jang Song Thaek, unchiul lui Kim Jong Un, de comiterea unor "acte impotriva partidului si antirevolutionare" dupa ce acesta a fost executat cu un tun antiaerian in decembrie 2013.Hong Min, de la Institutul Coreea pentru Unificare Nationala din Seul, apreciaza ca este posibil ca Kim Hyok Chol si alti oficiali sa fi fost pedepsiti, insa subliniaza ca sunt necesare verificari suplimentare in acest sens.