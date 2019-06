Kim Jong Un si-ar fi executat un general aruncandu-l intr-un bazin cu piranha

Ziare.

Executia ar fi avut loc in interiorul resedintei lui Kim din Ryongsong, potrivit Daily Mail Conform unor informatii, generalul a fost taiat pe ambele brate, pe abdomen si spate. Apoi, el a fost aruncat intr-un bazin in care se aflau sute de pesti piranha, importati din Brazilia.Momentan, nu se stie daca generalul a murit din cauza pestilor sau din cauza ranilor suferite inainte de a fi aruncat in bazin sau chiar daca a murit inecat.Daily Star a relatat ca liderul nord-coreean s-a inspirat pentru aceasta metoda din filmul cu James Bond din 1965, "You Only Live Twice". Personajul negativ Blofeld are o piscina plina cu piranha pe care o foloseste pentru a o executa pe Helga Brandt.Iata secventa din film:O sursa care a preferat sa isi pastreze anonimatul a declarat: "Ii place sa foloseasca frica si teroarea ca instrumente politice. Indiferent daca piranha este sau nu o metoda eficienta de a omori pe cineva, nu il intereseaza. El vrea doar ca lumea sa stie, inclusiv membrii din staff-ul lui, ca pot suferi o moarte foarte neplacuta daca se gandesc la tradare.El si-a executat membrii propriei familii si a ucis si oficiali din Guvern doar pentru ca nu au aplaudat destul de tare in timpul unor discursuri".De cand a ajuns la putere, dictatorul de la Phenian a executat cel putin 16 consilieri de rang inalt.A.D.