Kim Jong-un suspenda testele nucleare, Rusia reactioneaza cu un apel la SUA si Coreea de Sud

Ziare.

com

"Salutam declaratia cu privire la suspendarea testelor nucleare in Coreea de Nord . Consideram aceasta decizie o etapa importanta catre o viitoare relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreeana.Facem apel la SUA si Coreea de Sud sa ia masuri reciproce adecvate pentru micsorarea activitatii militare in regiune si pentru a se ajunge la intelegeri acceptabile la urmatoarele reuniuni intre reprezentantii celor doua Corei si cele intre Coreea de Nord si SUA", se mentioneaza in comunicatul citat de AFP. Coreea de Nord a anuntat ca suspenda , incepand de sambata, toate testele nucleare si cu rachete si ca va inchide un centru nuclear din nordul tarii.