Kim nu l-a executat pe oficialul nord-coreean acuzat de esecul summit-ului cu Trump. Deocamdata

Au existat informatii contradictorii in ultimele cinci zile cu privire la mai multi oficiali nord-coreeni care ar fi fost trasi la raspundere pentru esecul summit-ului de la Hanoi, Vietnam, intre liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si presedintele american, Donald Trump, noteaza CNN.Kim Hyok Chol, cel care a coordonat pregatirile pentru summit, este in viata, dar este retinut, a informat CNN, facand referire la mai multe surse neidentificate. El ar putea insa sa fie "pedepsit dur".Aceste informatii contrazic raportul ziarului sud-coreean Chosun Ilbo, cel care a informat vineri ca Chol ar fi fost executat in martie Mai multe surse au informat Reuters atunci ca Chol urmeaza sa fie pedepsit, insa nu a fost executat.Chosun Ilbo a informat si ca Kim Yong Chol, un oficial important in discutiile cu SUA, a fost trimis la un lagar comunist de reeducare.Totusi, Kim Yong Chol a aparut in presa de stat nord-coreeana, luni, alaturi de Kim Jong-un la un concert.CNN a informat ca Kim Yong Chol nu mai are "aproape nicio putere" dupa summit-ul de la Hanoi, insa nu a fost trimis in lagar.