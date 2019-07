Kim nu se potoleste: Coreea de Nord a lansat iarasi mai multe rachete balistice in Marea Japoniei

Ziare.

Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata nord-coreeana.Rachetele au parcurs o distanta de aproximativ 250 de km, la o altitudine de 30 de km, inainte de a cadea in Marea Japoniei, informeaza Reuters si AFP. Coreea de Nord a testat pe 25 iulie doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, primele teste dupa cea mai recenta intrevedere dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, care a avut loc pe 30 iunie in Zona demilitarizata dintre cele doua Corei si in care s-a convenit revitalizarea negocierilor privind denuclearizarea.Casa Alba, Pentagonul si Departamentul de Stat nu au raspuns deocamdata solicitarilor de comentarii.Atat presedintele Donald Trump, cat si secretarul de Stat american Mike Pompeo au diminuat importanta testelor nord-coreene de saptamana trecuta, seful diplomatiei americane exprimandu-si in continuare speranta in realizarea de progrese pe cale diplomatica in dialogul cu Phenianul.Marti, presedintele Trump le-a spus reporterilor de la Casa Alba ca are o relatie buna cu Kim Jong Un, dar a adaugat: "Vom vedea ce se va intampla. Nu va pot spune ce urmeaza sa se intample".Tot marti, Mike Pompeo a declarat reporterilor care il insotesc intr-o vizita in Asia ca nu stie cand va fi reluat dialogul cu autoritatile nord-coreene, dar si-a exprimat speranta ca reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun si noul sau omolog nord-coreean sa se intalneasca in curand.Coreea de Nord a avertizat cu privire la posibilitatea deblocarii testelor nucleare si a rachetelor cu raza lunga de actiune, inghetate in 2017, decizie pe care Trump a invocat-o frecvent drept dovada a succesului abordarii sale in relatia cu liderul nord-coreean.