La aproape un an de la summit-ul din Singapore, Coreea de Nord avertizeaza: Declaratia "denuclearizarii" poate deveni "o foaie de hartie goala"

Prin aceasta declaratie, Kim si Trump se angajau, la 12 iunie 2018, la o "denunclearizare" completa a peninsulei coreene si la o garantare a securitatii Coreei de Nord.Documentul poate fi pus in discutie, daca Washington-ul continua sa "insiste numai ca noi sa renuntam unilateral la armamentul nuclear", se avertizeaza intr-un comunicat publicat marti de agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA.Daca Statele Unite nu aduc ceva nou "inainte sa fie prea tarziu", se arata in comunicat, aceasta declaratie de la Singapore "nu va mai fi decat o foaie de hartie goala"."Statele Unite ar face bine sa-si schimbe metoda de calcul si sa raspunda cat mai repede posibil cererii noastre", a subliniat un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe, citat de KCNA."Rabdarea noastra are o limita", a adaugat el.Donald Trump si Kim Jong Un au participat la un al doilea "tete a tete", la Hanoi, in Vietnam, in februarie. Insa acest summit a fost un fisaco.