Lavrov critica SUA pentru retorica agresiva fata de Coreea de Nord: Inacceptabil

Kremlinul a comunicat zilele tercute ca Rusia este pregatita sa devina mediator in eventualitatea unor tratative intre Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor, daca ambele tari sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest rol.Lavrov "a subliniat din nou ca este inacceptabila exacerbarea tensiunilor din zona Peninsulei Coreea prin retorica agresiva a Washingtonului fata de Phenian si intensificarea pregatirilor militare in regiune", informeaza MAE rus, potrivit France 24.Cei doi oficiali au discutat in cadrul unei convorbiri si despre masurile necesare pentru rezolvarea crizei din Siria si situatia din Ucraina.MAE rus a mai transmis ca secretarul american de Stat a fost cel care a initiat apelul telefonic. Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate, noile sanctiuni impuse Coreei de Nord , ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si repatrierea cetatenilor nord-coreeni care lucreaza in strainatate in termen de 24 de luni.Coreea de Nord este vizata de sanctiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU inca din 2006, din cauza dezvoltarii programelor nucleare si cu rachete balistice. In general, China si Rusia au agreat sanctiuni impotriva Phenianului doar dupa testarea unor rachete balistice cu raza lunga de actiune sau a unei arme nucleare.Decizia Consiliului de Securitate ONU a fost salutata de presedintele american Donald Trump, care a scris pe Twitter: "Lumea vrea pace, nu moarte".Pe de alta parte, Statele Unite au impus, marti, noi sanctiuni la adresa a doi oficiali nord-coreeni implicati in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Phenian, a anuntat Trezoreria americana, potrivit Dpa.Autoritatile americane au indicat ca sanctiunile ii vizeaza pe Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol. Cei doi se afla deja pe lista de sanctiuni ONU care a fost aprobata vineri."Trezoreria vizeaza liderii programelor balistice nord-coreene, ca parte a campaniei noastre de presiune maximala pentru izolarea Coreei de Nord si obtinerea unei denuclearizari complete a Peninsulei Coreene", a afirmat Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, potrivit unui comunicat.Potrivit autoritatilor SUA, Kim Jong Sik este o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece de la combustibil lichid la cel solid pentru rachete, in timp ce Ri Pyong Choliar este un oficial de maxima importanta, implicat in dezvoltarea rachetelor balistice intercontinentale.